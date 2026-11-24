12月9日デビューのKEY TO LITメンバー4人が『MONOPOLY GO!』CM発表会に出演。猪狩蒼弥がSixTONESの公演を参考に日産スタジアムでの公演を目標とし、12月4日からのCM放送をアピール。

若手アイドルグループ・ KEY TO LIT の岩﨑大昇、 井上瑞稀 、 中村嶺亜 、 猪狩蒼弥 の4名は24日、東京都内にて開催された『 MONOPOLY GO! 新CM発表会』に登壇した。このイベントでは、同年12月9日にメジャーデビューを控える同グループの現状と、今後の活動目標が具体的に語られた。出演メンバーは新しいCMソングの使用喜びと、大型スタジアム公演への野心を同時に明かしている。

KEY TO LITメンバーの登壇とSixTONES公演への刺激

KEY TO LITのメンバーとして登壇したのは岩﨑大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、そして猪狩蒼弥の4人である。この日、5人体制のメンバーである佐々木大光は療養のため欠席していたが、猪狩蒼弥は記者会見の場で「われわれKEY TO LITも、本当は5人いるんですね」と改めて5人体制であることを強調した。デビュー直前の緊張感と充実感を背景に、メンバー全員での活動を前提とした発言が続いた。

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グループとしてようやくスタートを切ったことへの喜びを語った猪狩蒼弥は、メンバーとしてやりたいことがたくさんあると述べた。その上で、事務所の先輩であるSixTONESのスタジアム公演を見学した経験を明かした。猪狩は「先日、SixTONESさんのスタジアムを見に行かせていただきまして。やっぱりしびれましたね」と振り返り、6人での大規模な会場でファンを熱狂させる姿から強いインスピレーションを受けたことを告白した。

先輩グループの活躍を目の当たりにしたことで、KEY TO LIT自身も同様の規模の舞台に立つことを目標に掲げた。猪狩は「6人でスタジアムに立つっていうのは、やっぱりすごくて」と感嘆し、その姿から受けた刺激を具体的な目標へと繋げた。そして、「5人でいつか日産の土地を踏みたいなと、そういうふうに思いました」と、日産スタジアムでのステージを実現したいという大きな夢を口にした。これは5人体制が完成した際に果たしたい、グループとしての長期的な目標である。

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新CMソング起用の喜びとCM放送スケジュール

発表会では、KEY TO LITのデビュー曲である「KEY TERUYA2 ～キテルヤツ～」が、話題のモバイルゲーム『MONOPOLY GO!』の新CMに起用されたことも報告された。メンバーはこの選曲とCM出演に対して強い喜びを表現した。猪狩は「そもそもわれわれの楽曲が、こういう形で表に出ることもすごくうれしいですけど、それが『MONOPOLY GO!』と一緒に皆さんの記憶に刻まれるということが、めちゃくちゃうれしい」と感想を述べた。

『MONOPOLY GO!』は世界中でプレイされている人気タイトルであり、そのCMソングとして選ばれたことは、KEY TO LITにとってキャリアにおける重要なマイルストーンとなる。グループの楽曲がゲームの世界観と一体となり、多くの人々の日常の中に溶け込んでいくことを期待している様子が伺える。このCMを通じて、まだデビュー前のグループ名と楽曲が広く認知されることを目指している。

KEY TO LIT5人が出演するテレビCMは、12月4日より本格的に放送を開始する。デビュー日である12月9日に合わせ、CMの露出とライブパフォーマンスでの活動が並行して展開される予定だ。ファンだけでなく、ゲーム利用者や一般層にもグループの存在をアピールする重要な機会となる。メンバーからは、CM視聴者にグループの魅力や楽曲のノリを直接感じ取ってもらい、ライブ会場への足を向けてもらう呼びかけが期待されている。

日産スタジアム目標への具体的な意気込みと今後の展望

日産スタジアムでの公演という目標は、単なる壮大な夢ではなく、現状の活動を通じて着実に近づけたい現実的な目標としてメンバー間で共有されている。SixTONESの公演を見学した際に得た「しびれる」感覚を再現し、KEY TO LIT独自のスタイルでファンを魅了することが次のステップである。猪狩蒼弥が語ったように、5人体制が整った状態でその舞台に立つことが、グループとしての確固たる基盤を築く証となる。

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今後の活動においては、デビュー曲「KEY TERUYA2 ～キテルヤツ～」のPV公開や、ライブパフォーマンスの質の向上が急務となる。『MONOPOLY GO!』のCM放送が始まることで、楽曲への注目がさらに高まる。メンバーたちはこの大きなチャンスを活かし、自身の楽曲が人々の記憶に残る存在になるよう、日々の練習とパフォーマンスに励む姿勢を示した。5人揃っての活動再開を待ち望むファンも多い中で、現在4人で行う活動の質を高め、グループ全体の盛り上げを図っていく。

12月9日のデビューを目前に控え、KEY TO LITはメディア出演とCM展開を同時に進めることで、デビュー前の知名度向上に注力している。岩﨑大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥の4人は、この発表会を通じて、先輩グループへの尊敬と、自身の大規模ステージへの野心、そして新しい楽曲を世に広める意欲を同時に伝えた。日産スタジアムへの憧れは、グループがより大きなステージへと成長していくための原動力として機能する可能性を秘めている。ファンはデビュー後の彼らの歩みと、その先の目標達成のプロセスを見守ることとなる。