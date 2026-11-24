KEY TO LITが12月9日リリースのデビュー曲をCMソングに起用したゲーム『MONOPOLY GO！』の新CM発表会に出席。メンバーはゲームの世界観をコミカルに演じ、ドラマ出演や日産スタジアムでのライブ実現への意気込みを明かした。

KEY TO LIT が24日、都内でゲーム「 MONOPOLY GO ！ 」新 CM発表会 に出席した。 12月9日にリリースを控える デビュー曲 「KEY TERUYA2 ～キテルヤツ～」がCMソングに起用されている。

CMではメンバーの5人がカラフルな衣装をまといゲームの世界へ。 街づくりや資産の奪い合いなど、ゲームの世界観をコミカルな演技で体現した。 井上は「いつかドラマに主演させていただいて、その曲をKEY TO LITで歌いたい。 かっこいいよね」と夢を披露。

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「年齢的にも制服とかが瀬戸際。26歳なので。 やれなくなっちゃうから、やりたいな」と、学園ものへの出演を希望した。 岩﨑大昇（24）は「歌とお芝居が好きなので、吹き替えとかやりたいな」と告白。 そこで「吹き替えの練習をさせてもらおう」と会場に登場していた「MONOPOLY GO！

」のキャラクター・Mr．モノポリーの吹き替えを即興で行い、会場を笑いの渦に巻き込んだ。 猪狩蒼弥（24）はKEY TO LITとしてやりたいチャレンジに日産スタジアムでのライブを挙げた。

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「先日、SixTONESさんの日産スタジアムのライブを見に行って、やっぱりしびれました。6人でスタジアムに立つってすごいなと。 いつかは日産の地を踏みたいなと。 年内」と宣言。

「年内！？ 」とツッコミが入るなか、「いつかはあの日産スタジアムに立ちたい」と力を込めた。 芸能最新ニュース