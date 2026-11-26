5人組グループ・KEY TO LITが、27日より開始するプーマ ジャパンの新キャンペーン「LET'S BEGIN（レッツ ビギン）」に起用された。「LET'S BEGIN」をテーマに、モータースポ…

※写真クリックで拡大表示します5人組グループ・KEY TO LITが、27日より開始するプーマ ジャパンの新キャンペーン「LET'S BEGIN（レッツ ビギン）」に起用された。

「LET'S BEGIN」をテーマに、モータースポーツをルーツに持つロープロファイルスタイルの「SPEEDCAT（スピードキャット）」と「REPLICATCH（レプリキャッチ）」を着用。 メンバーそれぞれの個性や自然体の表情を通して、新しいスタートへの期待感を表現したキャンペーンビジュアル・ムービーを、新商品取扱店舗および特設サイトにて公開。 さらに、テレビCMの放映も予定している。

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「SPEEDCAT」は、1999年に誕生し、1980年代から1990年代にかけてF1グランプリのドライバーが履いていた耐火レーシングシューズをベースにしたライフスタイルシューズだ。 また、「REPLICATCH」は、モータースポーツのDNAを受け継ぎながら、現代のトレンドを取り入れたアッパーデザインが特徴のシューズだ。 今回のキャンペーン「LET'S BEGIN」では、「Get Ready, Go Freely. （準備を重ねてきたからこそ、自由に、強く進むことができる）」というコンセプトのもと、新たな一歩を踏み出すKEY TO LITの5人の姿を描いている。