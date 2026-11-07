KDDI松田社長、povo2.0の伸長と副回線からメイン回線への転換戦略を明かす

KDDI松田浩路社長は11月6日の決算説明会で、基本料0円のpovo2.0の契約動向を解説し、ユーザーの二段階移行戦略について詳細な見解を示した。

KDDI の 松田浩路 社長は11月6日、2027年3月期第2四半期決算説明会において、MVNOサービス「 povo2.0 」の市場における順調な伸長状況を強調し、その戦略的意義について詳細な説明を行った。松田社長は、基本料金が0円で、必要に応じてデータ容量や音声通話定額オプションを追加できる「トッピング形式」が、同サービスの最大の特性であると指摘した。この料金サービス「 povo2.0 」は、契約手続きや料金プランの相談を店頭では一切受け付けず、オンライン専用に設計された独自の料金プランである。松田氏は、累計契約数の増加に伴いトッピング利用者が拡大している現状を踏まえ、顧客獲得の具体的な方向性について言及した。さらに、 楽天モバイル 向けローミング提供の縮小に伴うネットワーク容量の確保や他社からの顧客獲得状況に関連する質問にも答えた。 KDDI の 松田浩路 社長は、単一のSIMしか契約していないユーザーに対して通信体験の比較機会を提供する重要性を挙げた。

浜田社長が語るSNS戦略と他社ユーザーの受け皿

こうした「2枚目SIM」需要の順調な伸びの背景には、同社があらかじめ仕掛けていた戦略がある。6月18日に開催された「povo2.0 サービス説明会」において、KDDI Digital Lifeの濱田達弥社長はSNSで話題を呼んでいたプロモーションの真意を語っていた。当時、povo公式Xアカウントでは「今の契約はそのままで、『つながらない』に備えよう！」と、他社の通信不安を暗に突くようなメッセージを発信していた。この意図について濱田社長は、「通信がつながらないといったお声がSNS等でもかなり出ていると把握しており、データのご利用にお困りのお客さまが多いのだろうと考えた」と説明した。特定キャリアの指名は避けつつも、「通信品質に関するお客さまの声の通り、当然そのトレンドはわれわれに向かってきている」と語り、他社の通信不安を抱えるユーザーの受け皿となっている事実を認めていた。このアプローチは、競合他社のネットワーク品質に対するユーザーの不満を巧妙に自社の強みに転換するものである。KDDI Digital Lifeの濱田達弥社長は、市場の動向を鋭く察知し、迅速に対応する姿勢を示している。基本料0円のpovoは、メイン回線の通信障害や商業施設・地下街での圏外に備える「バックアップ用の副回線」としての用途には最適だ。また、旅行やイベント時のみ通信量を増やしたい場合の「一時的なデータ追加」のほか、マクドナルドやTVerなどパートナー企業との連携を通じた「日常の特典獲得」まで、幅広いシーンにフィットする。

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大容量トッピングとネットワーク品質の相乗効果

povoでは、月110GB相当となる「1.32TB（365日間）」といった超大容量トッピングも打ち出してきた。これは、まず「つながらない時の備え」として心理的ハードルを下げて引き込み、高品質なau回線を体感させた上で、大容量トッピングの購入やメイン回線への定着を図るという二段構えの導線である。この戦略は、ユーザーがサービスの価値を実感した後に、より高単価なオプションへの移行を促すものである。KDDIは自社ネットワークの品質向上に日々取り組んでおり、英調査会社Opensignalから高い評価を受けている。povoのお得で多様なトッピング設計を維持しつつ、ネットワーク品質もいいとなれば、これまで当たり前だった副回線からメイン回線へと切り替えるユーザーが今後増えるだろう。KDDIは、この流れを加速させるために、より充実したプランの提供や、ユーザー体験の向上に注力している。楽天モバイル向けローミング提供の縮小に伴うネットワーク容量の確保も、自社の回線利用率を最適化するための重要な施策である。松田浩路社長は、単一のSIMしか契約していないユーザーに対して通信体験の比較機会を提供する重要性を挙げた。KDDIの松田浩路社長は、今後の市場において、povoが中心的存在となることを示唆している。ユーザーのニーズに応じた柔軟な料金体系と、信頼性の高いネットワーク品質の両立が、KDDIの競争優位性を支える柱である。