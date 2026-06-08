KDDIアイレット、「gaipack」刷新でAI導入の段階的ロードマップ提示

KDDIアイレットはAIソリューション群「gaipack」のブランドアーキテクチャを刷新し、「AI駆動開発」「AI活用基盤」「AI活用プロダクト」の3階層による新しい服务体系を開始しました。生成AI市場拡大の中、企業のAI導入が成果に結びつかない課題を解決するため、段階的なロードマップを示す新体系を構築。クラウド・マルチクラウド導入2,500社超の実績とAWSやGoogle Cloudの優秀な技術力を活かし、AIの社会実装を加速します。

KDDIアイレット 株式会社は、 クラウド ・マルチ クラウド 導入実績と最先端AI技術を統合し、AIの社会実装を加速するAIインテグレーターです。 同社は、企業のAI導入・活用を包括的に支援するソリューション群「 gaipack （ジーエーアイパック）」のブランドアーキテクチャを刷新し、本日より新たな服务体系での提供を開始しました。

生成AI市場が急速に拡大する一方で、企業の現場では「導入したが成果が出ない」という課題が顕在化しています。 従来の「gaipack」では多数のサービスが横並びで展開され、すべてのサービス名に「AI」が冠されていたため、各サービスの役割や企業が今取り組むべき優先順位が顧客に伝わりにくい状態でした。 AIが当たり前の競争環境に突入した今、単なる技術の羅列ではなく、「何から始め、どう発展させるか」という段階的なロードマップを示すブランド体系が不可欠だと判断し、今回の刷新に踏み切りました。

新ブランド体系は、マスターブランド「gaipack」のもと、開発プロセスを担う「AI駆動開発（How）」、各フェーズにおいてAIの導入・運用を支援する「AI活用基盤（Base）」、ナレッジハブ「gaibot」を展開する「AI活用プロダクト（What）」の3階層に整理されました。 KDDIアイレットは、2010年よりクラウド導入・運用の総合支援サービス「cloudpack（クラウドパック）」を提供開始し、2013年に日本初の「APNプレミアコンサルティングパートナー（現AWSプレミアティアサービスパートナー）」として認定され、現在まで認定を継続しています。2025年1月には高い技術力が評価され「AWS生成AIコンピテンシー」認定を取得しました。

また、エンジニア一人ひとりの研鑽により、2026年5月時点でAWS認定資格の保有数は5,100を突破しています。 さらに、Google Cloudのプレミアパートナーとして、2026年4月に「2026 Google Cloud Partner Award of the Year」において、生成AIの導入・活用実績やGoogle Cloudに関する知見・技術力向上への取り組みが評価され、「Artificial Intelligence - Japan」以及「Talent Development - Japan」の2部門を同時受賞しました。

これらの実績を通じて、KDDIアイレットはクラウドとAIの深い知見を基に、企業のデジタルトランスフォーメーションを総合的に支援していきます





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