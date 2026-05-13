KDDIの松田浩路社長、楽天モバイルとのローミング契約の現状と今後の方針を語る

KDDIの松田浩路社長は、2026年3月期本決算説明会において、楽天モバイルとの間で締結しているローミング契約の現状と今後の方針について語った。松田浩路社長は、楽天モバイルとのローミング協定がちょうど7年を経過し、2026年9月に期限を迎えることに触れた。楽天モバイルの自社エリアが全国的に広がっている現状を踏まえ、ローミング提供の当初の役割は終えたとの認識を示した。

KDDI の 松田浩路社長 は、 2026年3月期本決算説明会 において、 楽天モバイル との間で締結している ローミング契約 の現状と今後の方針について語った。 松田浩路社長 は、 楽天モバイル とのローミング協定がちょうど7年を経過し、2026年9月に期限を迎えることに触れた。

楽天モバイルの自社エリアが全国的に広がっている現状を踏まえ、ローミング提供の当初の役割は終えたとの認識を示した。 今後の見通しについて、松田氏は楽天モバイルの自社エリアが拡大を続けている中で、KDDIが得られるローミング収入は今後減っていくものと考えていることを説明した。 具体的な運用形態については、今後の協議結果を待つ必要がある。 松田氏は、10月以降の具体的な運用形態については、今後の協議結果を待つ必要があると話す。

ユーザーのサブ回線需要が年々高まっていることは事実であり、各社がどのようなアプローチで他社ユーザーとの接点を構築していくのかが注目されそうだ。 松田氏は、今後の協調策について結論が出次第、改めて説明する意向を示した。 KDDIの松田浩路社長は、povoをサブ回線として提供するアイデアを明らかにした。povoは基本料金0円から利用可能な通信サービスであり、通信障害時のバックアップや冗長性確保の手段として楽天モバイルユーザーに訴求する狙いがある。

KDDIは通信と付加価値サービスの両輪による総合ARPU収入の最大化で成長を目指す構えだ





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