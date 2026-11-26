KDDIとMBSは、宮崎県で開催されたゴルフ大会「第53回ダンロップフェニックストーナメント」において、Starlinkと5G SAネットワークスライシングを組み合わせた生中継の映像伝送に成功した。来場者の通信が集中する混雑環境下でも、放送用の通信帯域を論理的に分離することで安定した映像伝送を確認した。両社は今回の知見を生かし、スポーツイベントでの通信体験向上と映像制作の高度化に取り組む。

KDDIとMBSは、11月19日～22日に宮崎県宮崎市のフェニックスカントリークラブで開催されたゴルフ大会、第53回ダンロップフェニックストーナメントにおいて、衛星ブロードバンドサービス「Starlink」と5G SA（スタンドアロン）のネットワークスライシングを活用した生中継の映像伝送に成功した。

ゴルフトーナメントの中継現場では、広大なコース内を移動しながら高品質な映像を安定して伝送する必要がある。 一方で、大会期間中は多くの来場者や大会運営スタッフの通信が集中してトラフィックが急増するため、来場者向けの通信環境と放送向けの映像伝送環境を柔軟かつ確実に両立させることが課題となっていた。 KDDIはこれまで、災害時や光回線の敷設が難しい地域における臨時の通信エリア構築に、Starlinkをバックホール（中継回線）として利用する車載型基地局を活用してきた。

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また、2025年4月からは放送事業者向けに、5G SAネットワークスライシングを活用した映像伝送ソリューションを提供している。 今回の取り組みでは、これら2つの技術を組み合わせた。 Starlinkをバックホールとする車載型基地局を現地に配備して通信エリアを構築した上で、5G専用のコアネットワークと基地局を用いる5G SAのネットワークスライシングを適用。 ネットワークを論理的に分割し、用途に応じた通信制御を行った。