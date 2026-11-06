KDDIとnewmoが堺市で2028年自動運転タクシー商用化へ資本業務提携

KDDI、newmo、KDDIスマートモビリティの3社は、大阪府堺市を舞台に2028年の自動運転タクシー商用化を目指す資本・業務提携を発表。AI基盤と通信技術で実証を推進。

KDDI 株式会社、タクシー事業者の新モ株式会社（ newmo ）、そして KDDI スマートモビリティ株式会社は、11月6日付で共同発表を行い、 自動運転タクシー の社会実装に向けた包括的な資本業務提携を締結したと明らかにした。この連携により、3社は 大阪府堺市 を主な活動拠点とし、2028年の商用サービス開始を目指して実証実験やシステム開発を進めていく方針を固めた。

提携の背景には、次世代の地域交通手段として期待される自動運転技術の早期実用化がある。当面の運用形態については、完全な無人化ではなく、車両内にセーフティードライバーを同乗させて運行を行う想定とされている。これは、安全性を最優先しつつ、技術の信頼性を段階的に高めるための段階的なアプローチであり、乗客の不安を払拭しながら社会受容性を高めていく戦略である。

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3社が果たす役割と資本提携の構造

今回の提携では、KDDIとnewmoの2社間で資本提携が行われ、これにKDDIスマートモビリティを加えた3社全体で業務提携が結ばれたと発表された。ただし、具体的な出資額や出資比率などの詳細な財務情報については、現時点で公開されていない。この構造により、テクノロジー企業であるKDDIグループと、現場の運行経験豊富なnewmoが、それぞれの強みを活かしてシナジーを発揮する体制が構築された。

newmoは、従来のタクシー事業から自動運転タクシー事業まで幅広く手がけており、全国で約1900台のタクシーを運行している実績を有する。この豊富な運行データと現場での運用ノウハウは、自動運転システムの開発において極めて貴重な資産となる。一方、KDDIは通信インフラとAI技術を提供し、KDDIスマートモビリティが中立的な技術プラットフォームを担うことで、公平かつ効率的なエコシステムの構築を目指している。

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KDDIが提供する通信・AI基盤の技術的詳細

KDDIは、自動運転車両と遠隔監視拠点を繋ぐための高速な通信回線の提供を担当する。これにより、車両から送信される膨大な走行データや映像情報を、遅延なく安全に伝送することが可能になる。さらに、自動運転AIの学習や推論処理に用いる計算基盤も整備され、高精細な測位技術などの提供も行われる。これらにより、車両が周囲の環境を正確に把握し、安全な判断を下すための技術的土台が強化される。

また、遠隔監視を支援する仕組みの整備も検討されている。万が一の際に対応するためのバックアップ体制を構築することで、乗客や第三者の安全を確保する。AIの学習に必要な走行データの収集基盤についても、今後はより大規模かつ多様なデータを集めるための整備が進められる予定だ。大阪・堺に位置するデータセンターは、豊富な計算資源を備えた「AIファクトリー型」として位置付けられ、ここで得られた知見がリアルタイムで車両に還元される仕組みが期待されている。

大阪・堺をAI実装の発進基地とする戦略

KDDIの松田浩路社長は、同日行われた決算会見において、大阪・堺を「AI実装の発進基地」として位置付ける考えを示した。車両の稼働データをAIの学習に活用し、その成果を現場の運行管理に還元する一連のサイクルを構築することで、単なる実験にとどまらない持続可能なビジネスモデルの確立を目指す。松田社長の方針により、技術開発と社会実装のギャップを埋めるための具体的なアクションプランが推進される見込みである。

今後、堺市で開発・検証が完了した配車システムや運行管理、遠隔監視の仕組みは、単に大阪府内に留まらず、全国の地域交通事業者に提供することも検討されている。地域公共交通の課題解決を全国規模で広げていくことで、自動運転タクシーが日本の移動のインフラとして定着することを狙っている。この展開により、地方都市における移動の不便さやドライバー不足の問題に対する解決策が提供される可能性が高い。

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今後のスケジュールと社会実装への展望

2028年の商用化という明確な目標に向けて、3社は現在開発と検証の段階に入っている。この期間中、セーフティードライバーを同乗させた運行を通じて、システムの問題点を洗い出し、改善を重ねていく。堺市での実証結果が良好であれば、そのノウハウを活用して他の地域への展開も加速すると考えられる。KDDI、newmo、KDDIスマートモビリティの3者は、技術力と運行実績の両輪で、自動運転タクシーの普及を牽引していく。

この提携は、通信事業者、タクシー事業者、スマートモビリティベンチャーという異なった背景を持つ3社が、共通の目標に向かい合った点でも注目に値する。各社のリソースを結集することで、自律移動社会の実現に向けた重要な一歩を踏み出すこととなった。今後、実証実験の進展状況や、他地域での展開に関する詳細な情報が期待される。