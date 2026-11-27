KDDIはau Design projectの新機種としてINFOBAR ZEROを発表しました。通話、SMS、カメラ、音楽再生など限られた機能のみを備え、Webサイト閲覧やSNSには対応していません。初代INFOBARのデザインを受け継ぐストレート型で、12月25日に3万2780円で発売されます。米国ではダムフォンブームが広がり、日本でもスマホ疲れが課題となっています。

KDDI は11月18日、au Design projectの新機種として「 INFOBAR ZERO 」を発表しました。 Webサイトの閲覧やSNSには対応しておらず、使えるのは通話、SMS、カメラ、端末内の音楽再生など、限られた機能だけです。

価格は3万2780円で、12月25日に発売します。 初代INFOBARのデザインを受け継いだ、懐かしいストレート型のボディー。 本機は、またたく間にネットで話題になりました。 筆者も当時あこがれた「NISHIKIGOI」カラーに心がときめき、この「ダムフォン」の使い道を探りながら、どうにか買う理由を見つけようとしているところです。

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「ダムフォン」は主に米国で話題 INFOBAR ZEROの製品ページのタイトルは「au Design projectが、ダムフォンを作ったら」。 KDDI自ら、この端末をダムフォンと呼んでいます。 ダムフォンは、英語の「dumb（間抜けな）」と「phone」を組み合わせた言葉で、賢い電話であるスマホに対し、あえて機能を絞った携帯電話を指します。 ダムフォンは2022年末から2023年にかけて、米国のTikTokで話題になりました。