KDDIとKDDI Digital Lifeは、povo2.0の5周年記念として「povoスカッとパーク」を全国5都市で開催し、通信の不安解消と新規登録支援を行う。

KDDI 株式会社と KDDI Digital Life株式会社は、オンライン専用品種のプリペイド型スマホサービス「 povo2.0 」がサービス開始されて5年を迎えることを記念し、大規模な体験型イベント「povo スカッとパーク」を全国各地で順次開催すると発表した。このイベントは、スマートフォンが圏外になることや、バーコード決済ができなくなるなどの「つながらないイライラ」をテーマに、参加者が実際に体感し、ストレスを発散しながらサービスの利便性を理解できるよう設計されている。日程は2026年11月28日から2027年1月31日まで設定されており、通信インフラの安定性とユーザーフレンドリーな導入プロセスを強調する機会となっている。

povoスカッとパークの開催日程と場所

本イベントは、まず2026年11月28日と29日に神奈川県横浜市にて開幕し、その後、札幌、神戸、福岡、仙台の主要都市を巡回する形で展開される。このスケジュールにより、全国各地的な関心を集め、地域ごとのユーザー層へのリーチを狙っている。各会場では、単なる告知にとどまらず、参加者が「つながらないイライラ」を物理的に発散できるゲームや、通信環境の改善ポイントを知るパネル展示など、多角的なコンテンツが用意されている。特に、スマートフォンが使えない状況で発生しやすい不便さ、例えば急いでいる時に地図アプリが起動しないといったシチュエーションに焦点を当てた展示が行われ、現代的なデジタル生活における課題解決策を提示する場としている。

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通信ストレス発散ゲームとeSIM特典

会場の目玉である「スカッとハンマーゲーム」では、つながらないイライラをハンマーでボタンを叩いて思い切り発散できる仕掛けが導入されている。参加者がボタンをたたいた強さに応じて、モニター画面に表示されるイライラレベルが5段階で変化するインタラクティブな要素があり、ゲームの結果に応じて「povoオリジナルマシュマロ」がプレゼントされる。また、来場する全員には、「データ使い放題（24時間）10回分」が記載された「eSIMチケット」が配布される。これは、イベント終了後にもpovo2.0の通信品質を実際に試せる貴重な特典となっており、新規ユーザーにとってのハードルを下げる重要な役割を果たす。さらに、SNSでの投稿やアンケート参加といったアクションに対しては、「povoオリジナルステッカー」や「キラキラpovoステッカー」などの限定グッズが贈られ、参加者の満足度を高める工夫が凝らされている。

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au回線の品質とカスタマイズ可能オプション

イベントの展示コンテンツ「イライラスカッとパネル」では、「スマートフォンがつながらずバーコード決済ができない」「急いでいるのに地図アプリが起動しない」といった日常的なトラブルを描き出している。これらのパネルを回転させることで、その悩みを解決するpovo2.0ならではの特徴が明らかになる仕組みになっており、au回線を利用した安定した通信品質や、必要な分だけ選べるトッピングオプションといった便利さを、遊びながら知ることができる。また、パネルに隠されたキーワードを集めてeSIMチケットの裏面に記入し、スタッフに提示してアンケートに答えることで、「povoオリジナルステッカー」が手に入る仕掛けもあり、参加者は楽しみながらサービスの詳細を学ぶことができる。このように、技術的な説明を分かりやすい体験に変換することで、複雑な通信プランの説明コストを大幅に削減している。

加入サポートと今後の展開への期待

povo2.0の新規登録を検討している来場者向けには、「加入検討サポートブース」が設置され、スタッフが丁寧に手続きの流れを案内する。会場内には開通案内パネルや説明動画が用意されており、その場で安心してpovo2.0を始められる環境が整えられている。このサポート体制により、オンライン専用に特化したプランへの移行に対する不安を解消し、スムーズな契約につなげることを目的としている。ハッシュタグ「#povo」および「#povoスカッとパーク」を付けてSNSにイベントの様子を投稿・拡散した人に対しては、「キラキラpovoステッカー」が特典として贈られる。これらの取り組みは、2026年後半から2027年初頭にかけてデジタルライフの充実に貢献するものと期待されており、KDDIグループとしてのブランド価値向上とユーザー獲得の両立を図っている。