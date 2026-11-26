データは個人を特定できない形で活用する。KDDIが保有するデータアセットをXに提供することはなく、XのアカウントとKDDIの顧客の情報を個人単位でひもづけることもない。

Xのリアルタイムデータと、KDDIが保有する人流や属性などのデータを組み合わせて多角的に分析。 KDDIの通信品質の改善などに生かす他、データ分析の知見とKDDIのAI基盤を活用した法人向け解析サービスも提供する。

Xのデータ分析を、通信品質の改善やマーケティング施策の高度化に生かすとともに、マーケティングやカスタマーサポートなどの幅広い業務での活用を想定した法人向けサービスを、2027年以降に提供する。auサービスと連携した新たな顧客体験・サービスの創出にも取り組む。 データは個人を特定できない形で活用する。 KDDIが保有するデータアセットをXに提供することはなく、XのアカウントとKDDIの顧客の情報を個人単位でひもづけることもない。 データクリーンルームの活用など、適切なセキュリティ対策・アクセス制御を講じるとしている。

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KDDIは2021年に米SpaceXと協業を始め、2026年8月には次世代衛星「Starlink Mobile V2」のサービス提供契約をアジアで初めて締結するなど、衛星通信分野を中心に連携を深めてきた。 今回の契約で、連携領域を衛星通信からデータ活用へ広げる。 X Developer Platform責任者のハイム・バトゥリ氏は「日本はXにとって最も重要な市場のひとつ」とコメント。