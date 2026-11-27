KDDIは11月27日、楽天モバイル向けに提供しているローミングサービスの提供エリアマップを更新した。11月末時点と12月以降の予定エリアを比較すると、長野市や前橋市、久留米市など地方中核都市の中心街でローミング提供が終了する。楽天モバイルの自社基地局整備の進展に伴う措置だが、対象地域のユーザーは通信品質の変化に注意が必要だ。

この枠組みについてKDDIは、「 楽天モバイル が自社で提供しているエリアについては9月末で提供を終了し、自社で提供していないエリアについては、 楽天モバイル が基地局整備を行う大前提のもと、一部地域で今後も一定期間インフラ維持に協力する」と説明している。

KDDIの松田浩路社長も決算会見の場で、「当初の想定を超えた地域から想定以上の通信トラフィックがKDDIのネットワークへ流入していた」と明かし、自社ブランドの顧客へリソースを優先配分する姿勢を示しつつ、「一部のルーラルエリアについては、エリアと期間を区切ってインフラ維持に協力する」と述べていた。11月末時点と12月以降でマップはどう変わるか 公開されたマップにおいて、オレンジ色に着色されているエリアがローミング提供エリアを示している。11月末時点でオレンジ色だった場所が、12月以降の表示に切り替えた際に色が無くなっている場合、その地点はローミングの提供が終了し、楽天モバイルの自社回線のみで通信を行うエリアになることを意味する。

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例えば、新潟県新潟市内の新潟駅では、駅とその周辺で差が見られる。11月末時点では、駅構内やそのロータリーの一部はローミングエリアとなっているが、12月以降は埋められていたエリアが若干減少している。 顕著な差が見られたのは、史跡高松城跡 玉藻公園やその周辺のエリアだ。11月末時点では、瀬戸大橋通り、扇町1丁目、錦町2丁目、そして寿町2丁目などのエリアがローミングエリアとなっている。