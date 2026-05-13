KAZ Tour Special Stage

KAZ, the band formerly known as GENERATIONS, took the stage with his warm and gentle voice, accompanied by TAKU from the band Skoop On Somebody. He started his solo career with the release of his first album ‘STYLE’ in 19, and after name change to KAZ, he performed his popular works including ‘LIFE GOES ON', becoming the first to perform the album after it’s release. During the special stage, KAZ shared his gratitude to all the fans and his aspirations, inviting the audience to live more positive lives with his music. The stage came to an end with ‘sha la la’ and a tribute to his late father.

19年にソロ活動をスタート。24年12月発売の初ソロアルバム『STYLE』から名義を KAZ に変更した。 ツアーでは今年4月発売の2枚目のアルバム『LIFE GOES ON’を引っ提げて6都市6公演を行った。

GENERATIONSの骨太のシャウトと比べると甘く優しい歌声が続く。2曲目も自作した‘Beautiful Sunrise’をアコースティックで奏でた。 最初のMCで‘楽しんでいただいていますか？ 今日がファイナル。 あっという間のツアーだった。

自分の音楽で、少しでも皆さんに前向きになってほしい。 忙しい中、KAZに人生の貴重な時間をさいていただいて感謝しています’とファンに感謝の言葉を送った。 そして‘音楽は色あせない。 良い音楽は時代が変わっても残っていく。

僕は不器用なので、音楽が自分を一番さらけ出せる。 変わらない自分をお届けすることが自分の人生の課題です。 これからもそんな自分を愛し続けて欲しい’と呼びかけた。 アンコールでは、Skoop On SomebodyのTAKEがゲスト出演。

亡くなった父親が大好きで僕もSkoop On Somebodyさんを子どもの時から大好き。 自分のルーツで思い入れが強い。 ソロ活動を本格的に始動したタイミングでカバーをさせていただいたのがすごく貴重だったと説明し、2人で‘sha la la’を歌唱した。 感極まったKAZは何度も声に詰まった。

‘こんな日が来るとは本当に夢のようです’。 この日は約2時間で18曲を熱唱してメモリアルステージの幕を閉じた。8月からはGENERATIONSのツアーが始まる。 涙や不器柔’剛’の二刀流でこれからも音楽活動を続けていく





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GENERATIONS KAZ Tour Solo ALBUM SPECIAL STAGE TRIBE GRATITUDE LIVING A POSITIVE LIFE FAMILY FATHER

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