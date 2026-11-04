KAWAII LAB.、所属メンバー個人のXアカウントでの発信を休止へ

アイドルプロジェクトKAWAII LAB.が、所属メンバー全員の個人Xアカウントでの発信を休止すると発表した。アカウントは削除せず投稿も残し、ライブやリリースの告知は各グループの公式アカウントが担う。

アイドルプロジェクト「 KAWAII LAB. 」の公式サイトに、所属メンバー個人のXアカウントでの発信を休止するという発表が掲載された。 KAWAII LAB. は、 アソビシステム が手がけるアイドルプロジェクトである。

サイトでは「KAWAII LAB. 所属メンバーのXアカウントについて」と題したページが公開された。KAWAII LAB.は、本投稿以降、所属メンバー個人のXアカウントでの発信をお休みすることを明らかにした。

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個人Xアカウントの発信休止の対象と範囲

今回の対象は、KAWAII LAB.に所属する全メンバーの個人Xアカウントである。発信の休止はKAWAII LAB.全体の対応として決まった。

アカウントそのものは削除しない方針である。これまでの投稿も、そのまま残すとしている。

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一方で、ライブ、出演、リリースなどの発表は、各グループのオフィシャルアカウントから引き続き届けられる。ファンが公式の情報を確認する経路は変わらない。

InstagramやTikTokなど、その他のSNSでのメンバーによる発信は継続される。Xに限って個人の発信を止める形になる。

KAWAII LAB.が対応を決めた理由

KAWAII LAB.は、今回の対応を決めた理由として、SNSを取り巻く環境がこの数年で大きく変わってきたことを挙げている。

KAWAII LAB.によると、メンバー一人ひとりの言葉やあたたかさを、ファンの皆さまへより安心して届けられる形について、メンバーと話し合いを重ねてきたという。その結論として今回の方針が決まった。

KAWAII LAB.は、今回の対応は特定の出来事によるものではないと説明している。あくまで事務所全体の方針として決定したものだとしている。

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発表文は、個々のメンバーの発信内容や問題に言及していない。判断の背景として示されたのは、メンバーとの協議と、SNS環境の変化の二点である。

ファンへの情報発信と今後の運用

ファンにとって最も大きな変化は、メンバー個人の投稿をXで見られなくなる点である。過去の投稿は残るため、これまでの発信を振り返ることは引き続き可能である。

告知の窓口は各グループのオフィシャルアカウントに集約される。ライブや出演、リリースの情報は、従来どおり公式のアカウントを確認すれば得られる。

メンバーの日常的な発信は、InstagramやTikTokなど他のSNSで続く。ファンとの接点は、プラットフォームごとに役割が分かれた形で維持される。

KAWAII LAB.には、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHなどが所属している。今回の方針は、これら所属グループ全体に共通する対応となる。