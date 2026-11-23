ヒョンデグループのKiaが日本市場へ初導入するミニバン型電気自動車PV5の詳細を解説。5人乗りのパッセンジャーと2人乗りのカーゴの2タイプ展開、価格帯、サイズ比較、充電性能、そして商用・乗用での登録種別による高速道路通行料金の違いなどを含む。

韓国の 自動車 メーカー「 Kia 」のクルマが日本に上陸すると聞いたとき、「え？ それってどうなの？ 」と思った人は多いかもしれません。 筆者もそう思いました。

ですが、食わず嫌いはよくありません。 試乗してみると「あれ？ いいかも」と方針転換。 ということで、日本導入第一弾となる「PV5」をご紹介します。

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まずはKiaについて。 Kiaは韓国第2位の自動車メーカーで、世界第3位の販売台数を誇る「ヒョンデ自動車グループ」に属するブランドのひとつです。 独自のデザインをウリにすることで、ヒョンデとの差別化を図っているようです。 PV5は、ミニバンに近いMPV（多目的車）のBEV（バッテリー式電気自動車）。

日本では、5人乗りでミニバンに近い使い方ができる「パッセンジャー」と、2人乗りの商用バン「カーゴ」の2タイプを展開します。 価格はカーゴが619万円から、パッセンジャーが679万円から。 ボディサイズは全長4695×全幅1895×全高1925mm（パッセンジャー）。 トヨタ「アルファード」と比べると、全幅と全高は同等ですが、全長は300mmほど短くなっています。

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ハイエースバン（ロング・標準幅・標準ルーフ）と比べると、全長と全高はほぼ同じですが、全幅は200mm広くなっています。 これが何を意味するかというと、カーゴの場合は1ナンバー（普通貨物車）登録になるため、4ナンバー（小型貨物車）のハイエースに比べて、高速道路の通行料金が2割ほど高くなるのです。 ちなみに、パッセンジャーは3ナンバーの普通乗用車扱いになります。 充電ポートはフロントバンパーに配置。

バッテリー容量はスタンダードモデルが51.5kWh、ロングレンジモデルが71.2kWhで、一充電走行距離（WLTCモード）はスタンダードが377km、ロングレンジが521km（いずれもパッセンジャー。 カーゴのロングレンジは528km）です。 気になる普通充電（AC）の充電時間は、スタンダードが18時間25分（3kW）／9時間40分（6kW）、ロングレンジが約25時間15分（3kW）／13時間（6kW）。 毎日使う商用車として運用するなら、6kWの充電器を導入するのが現実的です。