Kia PBVジャパンが本格的に始動する日、Kia PBV 東京西のオープンを迎えるにあたり関係各所への感謝を述べた。

Kia PBVジャパンが5年または10万kmの車両一般保証と8年または16万kmの高電圧バッテリ保証を提供するなど、オープンを迎えるにあたり関係各所への感謝を述べた。また、Kia PBV東京西のオープンを記念してテープカットが行なわれた。さらに、Kia PBVジャパンのCEO田島靖也氏、自動車輸入組合（JAIA）副理事長兼専務理事 入野泰一氏、日本国大韓民国大使館 公使参事官 商務官 ジョン・ギョンロク氏、Kia Corporation PBVビジネス事業部 副社長 キム・サンデ氏、双日株式会社 自動車本部 自動車第二部 部長 畠山忠重氏あいさつに続いて、Kia Corporation 副社長キム・サンデ氏が、PBVによるKiaブランドの日本初上陸に向けた戦略についてプレゼンテーションを行なった。

保証は 車両一般保証 が5年または10万km、 高電圧バッテリ保証 が8年または16万kmオープニングセレモニーでは、Kia PBVジャパン 代表取締役 CEO 田島靖也氏があいさつを行ない、Kia PBV 東京西の オープン を迎えるにあたって関係各所への感謝を述べるとともに"本日は、私たちKia PBVジャパンが本格的に始動する日であります。

改めて皆さまに、私たちがどのようにKia PBVジャパンとしての事業を日本で展開していくか、ご説明してまいりたいと思います"と話した。 続けて、双日 自動車本部 自動車第二部 部長 畠山忠重氏があいさつし、Kiaが掲げている2045年までにサプライチェーン全体でのカーボンニュートラル達成という目標と、双日のサステナビリティチャレンジによる脱炭素社会の実現に向けた取り組みの方向性が重なり、事業がスタートしたと説明。

"私たちはKiaとともに、このKia PBVを日本市場に根付かせ、より多くの皆さまの課題解決に役立つモビリティへと育ててまいります。 ぜひ、Kiaと双日が目指す未来のモビリティをご体感ください"と述べた。 Kia PBV 東京西のオープンを記念してテープカットが行なわれた。

左からKia PBVジャパン株式会社 代表取締役 CEO 田島靖也氏、自動車輸入組合（JAIA）副理事長兼専務理事 入野泰一氏、日本国大韓民国大使館 公使参事官 商務官 ジョン・ギョンロク氏、Kia Corporation PBVビジネス事業部 副社長 キム・サンデ氏、双日株式会社 自動車本部 自動車第二部 部長 畠山忠重氏あいさつに続けて、Kia Corporation 副社長キム・サンデ氏が、PBVによるKiaブランドの日本初上陸に向けた戦略についてプレゼンテーションを行なった。 まずはKiaブランドの歴史を振り返りつつ、現在は"EV6","EV9","EV3"といった電動モデルでグローバルEV市場における地位を強化・確立するとともに、変化するニーズに対応し、PBVによって個人のみならず、より幅広いビジネスニーズに応えていくとした。

PBVは単なる移動手段にとどまらず、都市部における制約や、非効率な積載空間の活用、電動化にともなう負担の増加といった複雑な課題に対応し、ビジネスに具体的な価値を届けることに重点を置いているという





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