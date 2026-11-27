「何の味も覚えてない」

Kis-My-Ft2（千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣）が、27日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜 後11：00）にゲスト出演。 デビュー当時に『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）の人気コーナー「BISTRO SMAP」へ出演した際の舞台裏を明かした。

番組では、CDデビュー当日にオープンカーに乗り、ローラースケートを履いていた当時の思い出を振り返る場面も。 そのままレインボーブリッジを渡って湾岸スタジオへ行き『BISTRO SMAP』に出演。 藤ヶ谷はSMAPを前にした際は「大緊張」だったといい、二階堂は「何の味も覚えてない」と回顧した。 その方法は、話したいことがある場合に一度手を挙げ、手を下ろしてから数秒待って話し始めるというもの。

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編集で会話をつなぐことで、メンバーが次々と発言しているように見せられると教えられたという。 藤ヶ谷は「ちょっとお恥ずかしいけど」と前置きし、当時の食事中も、聞きたいことが浮かぶと実際に手を挙げていたと告白。 今では数々のバラエティー番組で活躍するKis-My-Ft2が、試行錯誤しながら大先輩からトークを学んでいた初々しいエピソードを振り返った。