Kis-My-Ft2が、27日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）にゲスト出演する。デビュー15周年を迎えるメンバー全員の母親がテレビ初登場するほか、歴代振付師やジュニア時…

Kis-My-Ft2が、27日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）にゲスト出演する。 デビュー15周年を迎えるメンバー全員の母親がテレビ初登場するほか、歴代振付師やジュニア時代からグループを支えてきた恩人たちが登場。

これまでの歩みと、メンバーの知られざる素顔に迫る。 さらに鶴瓶は、メンバー全員の母親に取材したことを明かし、メンバーたちを驚かせる。 母親だからこそ知る息子たちの素顔や、愛情あふれる思いが語られ、メンバーが照れくさそうな表情を見せる。 一方、藤ヶ谷は「どうすればメンバーを喜ばせることができるか？

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」と考え、自ら取材先をプロデュース。 振付師のSANCHEをはじめ、歴代の振付師たちに連絡を取り、鶴瓶とともに取材を行った。 ジュニア時代に厳しく指導してくれた恩人たちとの再会に、メンバーも大喜び。 当時の思い出やデビューまでの葛藤が語られ、涙を浮かべる場面もあるという。