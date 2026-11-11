Kep1er、SHEINアンバサダー登壇 新CM発表会で祝生日

Kep1erがSHEINのアンバサダーとして登壇し、新CMを発表。メンバーが冬の抱負や自信を語り、チャオティンの誕生日も祝福された。

2026年11日、東京で開催された SHEIN BLACK FRIDAY2026プレス発表会＆新CM披露会で、ガールズグループ Kep1er がアンバサダーとして登壇した。今回のイベントは、 SHEIN が26年にわたり全国のファッションシーンを彩ってきたブランドとしての新たなパートナーシップを発表する場となった。

アンバサダー就任の詳細

SHEINはKep1erを正式に26年のアンバサダーに任命し、同グループのメンバーがブランドアイテムを身に着けた姿を披露した。メンバーはそれぞれ、冬に試したいことを語り、ファンとのエンゲージメントを高めた。

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メンバーのコメントと今年度の発表

22歳のヒュニン・バヒエは「メンバーとクリスマスパーティーがしたい」と語り、24歳のチェヒョンも「パーティーをやって、おいしいものをたくさん食べたい」と希望を共有した。

22歳のヒカルは新CM撮影の経験について「今回のコンセプトは『私をランウェーへ』というもので、最初は緊張していたがスタッフの風を当てて歩くと、風を切って歩く気持ちが良くて自信がついた」と笑顔で振り返った。

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チャオティンの誕生日サプライズ

12日、会見で27歳のチャオティンの誕生日を祝うため、火を付けると顔が出てくる特別仕様のサプライズケーキが登場した。チャオティンは「本当に幸せです」と日本語で喜びを語り、アンバサダーとしてファンと一緒に誕生日を迎えることの光栄を述べた。

今後の展望と次回イベント

SHEINとKep1erの協力は、2026年を通じて共同プロモーションや限定アイテムのリリースへと拡大予定である。次回のCMリリースは12月上旬に予定されており、さらにファンを魅了するコンテンツが期待される。