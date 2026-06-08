Japan-based Snack Tech Firm Raises $2.22M in Series A Funding

A Japan-based snack tech firm, Snack Technology Solutions Co., Ltd., has raised $2.22 million in Series A funding. The funds will be used to expand the PoC (Proof of Concept) phase and transition to the main development phase.

～ "日本初のデカコーン"を目指すファンドが、夜の街の未開拓マーケットに注目 ～スナック業界向けの店舗DXプラットフォームを開発・運営する株式会社スナックテクノロジーズ（本社：東京都、代表取締役：関谷有三、以下"当社"）は、プレシリーズAラウンドにおいて、X&KSK（共同創業者 本田圭佑氏）、株式会社セゾン・ベンチャーズ、株式会社ベクトルを引受先とする第三者割当増資により、総額2.22億円の資金調達を実施いたしました。

これにより、創業からの累計資金調達額は総額3.56億円となっております。 日本のスナックは全国に数多く存在し、夜の街を支える独自の文化として根づいてきました。 一方でこの業界は、"扉が入りづらい","料金システムが不透明","常連中心で新規が入りにくい"といった来店障壁に加え、ママの高齢化・後継者不足、会計や顧客管理が属人的でアナログなままといった構造的課題を抱え、DXがほとんど進んでいない数少ない大規模産業のひとつです。

当社は、スナック運営を支援するWebアプリ"スナテク"を中核に、会計・決済のキャッシュレス化、顧客・来店管理のデジタル化、料金の明示と領収書の自動発行などを通じて、店舗とお客さま双方の課題解決に取り組んでまいりました。 さらに、店舗連動型の投げ銭システム"スナボム"により、スナックに新しい盛り上がりと収益機会を生み出しています。

今回調達した資金は、PoC（実証）フェーズから本格展開フェーズへの移行に向けて、実証加盟店の拡大、プロダクト機能の開発強化、"スナボム"の展開加速、および採用による組織体制の強化に充当し、PMF（プロダクトマーケットフィット）の達成と事業拡大を加速してまいります。 会計・顧客管理の自動化、キャッシュレス決済、来店状況の可視化、料金明示・領収書の自動発行などにより、スナック特有の"入りづらさ・不透明さ・属人性"を解消。 ボトルキープや顧客管理もスマートに一元化します。

アプリから"スナボム"を投下すると店内モニターに演出が再生され、キャストや居合わせたお客さまにドリンクが贈られます。 来店できないお客さまも遠隔から店舗を盛り上げられ、デジタル世代がスナック文化に参加する新しい入口となります（特許出願中）。 なお、ドリンクを伴わずエフェクト演出のみで応援を届ける低価格帯の"チアボム"も提供します。

本田 圭佑 氏 X&KSK Co-Founder & General Partner（リード投資家）カラオケが日本から世界へ広がったように、日本独自に磨かれてきたスナックという文化も、テクノロジーで体験を再設計すれば、海外にまで広げていけると考えています。 日本のエンターテインメント × テクノロジー × レガシー産業という掛け算は、世界的に見ても希少で、デカコーン級に成長しうる巨大な事業ポテンシャルを秘めています。

誰も本気で取り組んでこなかったこの巨大な市場の先頭に立ち、文化ごとアップデートしようとしているスナテクの挑戦を全力で支援していきます。 足利 駿二 氏 セゾン・ベンチャーズ 代表取締役社長会計や決済が不透明で、いまだ現金中心の商習慣が残るスナック業界は、金融の面でこそ大きな改善余地が残されています。 スナテクが進めるキャッシュレス化と店舗DXは、この業界の決済・与信のあり方を根本から変えていく可能性があります。

クレディセゾン・セゾングループがペイメントやファイナンスの領域で長年培ってきた経営資源と、スナテクが築く店舗ネットワークを掛け合わせることで、新たな金融サービスの提供も含め、大きなシナジーが見込めると考えています。 西江 肇司 氏 ベクトル 代表取締役社長CEOこれまで数多くのエンターテインメント・テック領域のスタートアップを支援してまいりました。 スナテクが手がけるレガシー産業であるスナックをアップデートし、テクノロジーで人をつなぐ仕組みに可能性を感じています。

さまざまな情報やコンテンツを世の中に広げてきたベクトルの知見を活かし、スナテクのプロダクトとスナック文化そのものを社会に広げていく取り組みを、全力で後押ししてまいります。 本ラウンドからご一緒させていただく投資家の皆様に、心より御礼申し上げます。 スナックは、日本が世界に誇るナイトカルチャーでありながら、いまだDXの手がほとんど入っていない巨大な"最後の市場"です。 私たちは、テクノロジーで店舗の課題を解決するだけでなく、"スナボム"のように業界に新しい体験と熱狂を生み出してきた。

ここからは数字で証明するフェーズです。 実証店舗での再現性を確実につくり、スナックという文化そのものをアップデートし、ゆくゆくは日本のナイトエコノミーカルチャーを世界へ広げてまいります





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