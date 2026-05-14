Japan's Conservative Party MP Suggests Asking About Legal Aid for LGBT Refugees Falsely Claiming Asylum

A Japanese Conservative Party MP has proposed that asylum applicants be asked if they received legal aid or support from organizations to help them falsely claim asylum, in response to reports of foreign lawyers aiding same-sex applicants in obtaining refugee status through false claims and evidence fabrication.

日本保守党の北村晴男参院議員は14日の参院法務委員会で、 LGBT を装うなど虚偽の難民認定申請があった場合、申請者に対し弁護士や支援団体の助言を受けたかを尋ねて捜査機関に知らせるよう提案した。

出入国在留管理庁は慎重姿勢を示した。 質問の冒頭、北村氏は『LGBTを理由とする偽装難民の問題について聞く』と切り出した。 海外で弁護士などが、事実に反して同性愛者と偽り、難民認定を受けるための助言や証拠の偽造などの手助けを行っているという内容の報道に言及。 虚偽の難民申請行為は、難民の認定を受けること自体が、例えば日本でいえば日本での就労を可能とするものであり、経済的利益であると考えれば詐欺罪に該当し得ると指摘。

入管庁に対し、虚偽の難民申請を行うための手助けをして報酬を得る事例が確認されているか、実態調査が行われているかを尋ねた。 具体的に、申請者に対して弁護士や支援団体などから虚偽申請のアドバイスを受けたか否かという簡単なアンケートを取り、その結果、不当なアドバイスを受けた者の名前などが出てくれば、捜査機関に通告することもあり得ると提案。 また、LGBTであると主張することが、本当にそうであるかを客観的に判定する手段がないと問題意識を語り、正確に審査をするために、海外での迫害状況などについて現地調査を充実させるべきだと主張。 コストなどの課題を挙げ、慎重姿勢だった





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