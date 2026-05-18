Japan's Entertainment Industry Strengthens Its Global Presence, Led by the Game Industry

The Japanese entertainment industry is increasingly making its presence known in the global market, and the gaming industry in particular is playing a central role in its growth.

日本のエンタテインメント産業はグローバル市場においてますます存在感を高めており、とりわけゲーム産業はその中心的な役割を担いながら成長を続けています。 そんな中で、札幌から次世代のクリエイターを育成し、地域発の新たな価値を創出することを目指してスタートしたのが「 Sapporo Game Camp 」。

これまでの歩みの中で、多くの企業・教育機関・クリエイターの皆様にご参画いただき、本イベントは単なる育成の場にとどまらず、交流と共創を生み出すプラットフォームへと成長してきました。 札幌という地から、挑戦する人材がつながり、新しいアイデアが形になっていく――その確かな広がりを実感しています。 5年目を迎える本年は、これまでの積み重ねを礎に、さらに一歩先へと進む年にしたいと考えています。 ここで生まれる出会いや学びが、未来のゲーム産業を担う力となり、やがて世界へと羽ばたくクリエイターを輩出していく。

その可能性を信じ、また、札幌は、70社を超える多くのゲーム開発企業が集中し、学校教育機関も充実しております。 過去4回の開催で参加者数は延べ4,400人にも及んだりと、参加者のみなさんの会場を満たす真摯な情熱と創造力には、毎年深く心を打たれております。 ゲームを「作り、学び、競い、楽しむ」という、ゲーム産業が持つ全ての可能性を札幌が体現できていることは、この街の大きな財産であり、名実ともに『ゲームのまち』として札幌が世界に存在感を示し始めていると実感しています。

これ以上の勢いを加速し、みなさんの熱い思いを後押しすることが私たちの役割だと考えています。 札幌市は、未来のクリエイターである皆さまが世界へ羽ばたけるよう、引き続き支援を続けてまいります。 世界中を「あっ」と驚かせるような新しいゲームを札幌から生み出すクリエイターの登場を深く確信し、期待しています。

「Sapporo Game Camp」は、札幌市と札幌を拠点とするゲーム開発企業により年に１度開催される、道内最大規模のゲームイベントです。 ゲーム開発の最前線で活躍するプロのクリエイターと一緒に即席チームでゲームを開発するメインプログラム「Game Jam」、ゲームのソースコードを用いてプログラミングを学ぶ「プログラミング講座」などの様々なプログラムを通じて、未来のクリエイターたちにゲーム制作の魅力を伝えています。 過去の「Sapporo Game Camp」や「レビュー会」の様子（詳細は参加申し込み時に確認できます





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Entertainment Industry Global Market Presence Game Industry Growth Sapporo Game Camp

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ClariS エスコンフィールドHOKKAIDOにて開催された、北海道日本ハムファイターズ《FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND》にに初登場！株式会社ソニー・ミュージックレーベルズのプレスリリース（2026年5月17日 18時21分）ClariS エスコンフィールドHOKKAIDOにて開催された、北海道日本ハムファイターズ《FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND》にに初登場！

Read more »

クローズドベータテスト向け参加資格・応募期間、当選方法、実施概要、および募集などをまとめたプレスリリース。グランツーリスモのクローズドベータテストへの参加には、PS4とSony Entertainment Networkアカウントが必須。応募期間は6月上旬まで、当選者には応募の際に記入したメールアドレス宛てに、プレイ方法などの詳細が通知されるという。グランツーリスモ公式サイトや応募ページでは、これらに関する詳細が記載されている。

Read more »

カミナシ、「FOOMA JAPAN 2026」に出展株式会社カミナシのプレスリリース（2026年5月18日 10時00分）カミナシ、「FOOMA JAPAN 2026」に出展

Read more »

株式会社Japan Asset Management、2026年5月18日に大阪支社を開設株式会社 Japan Asset Managementのプレスリリース（2026年5月18日 12時03分）株式会社Japan Asset Management、2026年5月18日に大阪支社を開設

Read more »

【LINE GAME】「LINE WALK」と「radiko」が初の共同キャンペーンを実施「聴いて歩いてトクするWEEK！」開催LINEヤフー株式会社（LINE GAME）のプレスリリース（2026年5月18日 13時00分）【LINE GAME】「LINE WALK」と「radiko」が初の共同キャンペーンを実施「聴いて歩いてトクするWEEK！」開催

Read more »

ClariSが日ハム「ENTERTAINMENT WEEKEND」に初出演【アニメイトタイムズ】2026年5月16日（土）、３人組ユニット・ClariSがエスコンフィールドHOKKAIDOにて開催された北海道日本ハムファイターズ《FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND》に初登場！ファーストピッチ、イニング間ダンス、試合後のAFTER GAMEに出演し、ピッチングやきつねダンス、...

Read more »