Japan Airlines Offers Discounted International Flights

Japan Airlines (JAL) is currently running a "Time Sale" for international flights, offering discounted fares for various destinations. The sale runs from June 11 to June 21, 2022, with different routes and prices.
日本航空（JAL）は、"海外航空券タイムセール"を6月11日から21日まで開催している。 搭乗期間は6月11日から2027年3月31日までで、路線により異なる。
台北（片道28,000円）、ホーチミン（58,000円）、マニラ（60,000円/-/154,000円）、ハノイ（63,000円）、香港（66,400円）、バンコク（78,200円/-/239,200円）、シンガポール（78,200円/-/299,000円）、クアラルンプール（82,200円/-/284,000円）、グアム（85,000円/-/127,000円）、デリー（97,400円/-/268,000円）、ダナン（99,000円）、ベンガルール（107,400円）、ジャカルタ（114,400円/-/290,000円）、ホノルル（125,400円/-/192,400円）、シドニー（142,000円/-/450,000円）、ハワイ離島（145,400円/-/212,400円）、メルボルン（152,000円/-/490,000円）、ホーチミン・ハノイ（-/-/204,000円）、ニューヨーク・ロサンゼルス・シカゴ・サンフランシスコ・シアトル・サンディエゴ・バンクーバー（217,000円/-/592,000円）、ラスベガス（217,000円/-/592,000円）、ダラス（227,000円/-/692,000円）、ボストン（237,000円/-/772,000円
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