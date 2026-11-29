プロレスラーの稲葉あずさが12月31日付でJTOを退団することが発表されました。約5年間の所属に感謝し、師匠のTAKAみちのく氏への恩返しと今後の活躍を誓う声明を出しています。

19歳となった プロレス ラーの 稲葉あずさ が、所属団体の JTO を12月31日付で退団することが公式に発表されました。愛知県 豊川市 出身の彼女にとって、13歳から約5年間過ごした団体での活動に終止符を打つ決断です。 稲葉あずさ は退団に伴い、ファンや関係者への感謝の意を表す声明文を公開しました。

師匠TAKAみちのくへの深い恩と誓い

稲葉あずさは声明において、師匠であるTAKAみちのく代表に対して強い感謝を寄せました。彼女によれば、TAKAみちのくは第2のお父さんのように振る舞い、生活面でのサポートや成長のための貴重な経験を積ませてもらったそうです。離別を惜しむ気持ちは大きいものの、常に「TAKA"IZM"」を心に刻み、これまでの恩を100万倍にして返すという決意を新たにしていました。

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JTO時代の実績とタイトル獲得の軌跡

稲葉あずさは2023年3月、東京・後楽園ホールで行われた姉・稲葉ともかとの試合で15歳という若さでデビューしました。JTOでは「赤」のリングネームで活動し、第11代QUEEN OF JTO王座やJTO GIRLS王座を2度獲得するなど、主要タイトルを数多く手中に収めました。その存在感は「赤」とスターダムでの「黒」を使い分ける点にも表れています。

スターダムでの活躍とユニット加入

所属団体以外のリングでもその実力は高く評価されており、スターダムでも活躍の場を広げました。2024年7月には吏南とタッグを組み、第3代NEW BLOODタッグ王座を獲得する快挙を成し遂げました。さらに同年9月にはヒールユニット「H.A.T.E.」へ加入し、プロレスラーとしての幅を大きく拡大させています。

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生誕祭自主興行の振り返りと今後の展開

19歳の誕生日を迎えたこの日、東京・新木場1stRINGで「稲葉あずさ生誕祭自主興行」が開催されました。昼の部では弟子・蒼羽きのこのデビュー戦の相手を務め、勝利を収めました。夜の部では姉のともかとのJTO GIRLS王座戦に挑みましたが、ここでは敗北を喫しています。今後はオスカープロモーション所属として活動の幅を広げていますが、具体的な進路については現時点で明かされていません。

新段階への移行とファンへのメッセージ

稲葉あずさは、JTOを去るにあたり仲間やファンに対する感謝も忘れずに伝えていました。13歳からの約5年間は、彼女のプロフェッショナルとしての基盤を築く大切な期間でした。今後はタレント活動も含め、更なる大型の結果を残してファンへの恩返しを果たすことが期待されています。今後の彼女の動向から目が離せません。