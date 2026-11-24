JTはロシア法人7社からの撤退により2026年12月期に最大級の赤字を計上、配当を半減させる方針。筒井新社長は緊急説明会で戦略転換を表明。

JT株式会社は、ロシア連邦のプーチン大統領による大統領令により現地法人7社が一時管理対象となったことを受け、連結会計範囲から完全に除外する決定を下した。この重大な事業縮小により、同社は2026年12月期決算において約1兆3770億円の特別損失を計上することを正式に発表した。この措置は、同社の過去の業績計画を一変させるほどの甚大な影響を及ぼす。

ロシア事業の損失と業績見通しの劇的変更

JTは11月6日付で当該7社の連結範囲から除外し、支配権を喪失したことを19日に開示した。これにより、過去に最高益を更新し続けてきた同社の財政基盤に深刻な亀裂が生じた。通期の営業損益は、それまで予測されていた1兆0410億円の黒字から3680億円の赤字へ転落する見込みとなった。最終損益においても、従来の6620億円の黒字予想から7240億円の巨額赤字へと急激な悪化が確定している。前期実績が5101億円の黒字であったことを考慮すると、これは一過性の損失ではあるものの、同社史上最悪規模の赤字となる。

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史上初の大幅減配と幹部の自己責任による報酬削減

市場を震撼させたのは、かつてインカムゲイン銘柄の代表格として評価されていた同社の配当方針の変更である。筒井新社長は年間配当予想を従来の一株当たり272円から204円へ引き下げると表明した。特に期末配当については、これまでの136円から68円へと半減させる厳しい措置が取られることが決まった。事態の深刻さを認識し、筒井社長を含む代表取締役3名は基本報酬を50％減額（2カ期間）する他、代表取締役に対する今期の賞与を全額不支給とする自己規律措置も同時に発表された。会長および副会長の基本報酬についても同様の減額が適用される。

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利益構成の25％を占めたロシア事業の撤退背景

今回の決断は、JTの利益の25％を支え続けてきたロシア事業からの完全な撤退を意味する。プーチン大統領による11月5日から6日にかけての指示により、現地法人7社が一時管理の対象となったことが直接的な要因である。筒井社長は11月19日の夜9時から行われた機関投資家向けの緊急説明会で、この決断に至った経緯を自ら語り、今後の事業再編について説明を行った。過去にない赤字規模と大幅な減配は、ロシア市場での事業展開がもたらした構造的なリスクを如実に示す結果となった。今後も市場の動向と各国の規制環境を見極めながら、新たな成長戦略を構築していくことが求められている。