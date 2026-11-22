916自治体が参画する一般社団法人JSNの初サミットが宇都宮で開催。星野俊也代表理事は、スポーツ行政の課題解決とデータ活用による地域活性化を推進すると表明した。

一般社団法人ジャパン・スポーツ・ネットワーク（ JSN ）の設立総会以来、初めての大型会議となる初サミットが6月19日に栃木県 宇都宮市 のアークタウンで開催された。このイベントは、全国の 地方自治体 を軸に、スポーツ団体や大学、民間企業などが連携し、地域 スポーツ政策 の高度化と環境整備を推進するためのプラットフォームとして機能することを目的としている。

JSNは、全国1718ある自治体のうち、現在約6割に相当する916市町村が参画しており、設立の基盤となったのは900超の自治体が参加していた日本スポーツ振興センター（JSC）の事業である。この巨大なネットワークを活用し、公立中学校の部活動の地域移行や国際大会の開催支援など、スポーツを通じた社会課題の解決を目指している。

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星野理事のビデオメッセージと設立理念

冒頭、代表理事の星野俊也氏が設立を宣言したが、彼は国連気候変動枠組条約第31回締約国会議（COP31）の出席のためトルコ・アンタルヤに滞在しており、ビデオメッセージで挨拶を行った。高円宮承子女王殿下のご臨席のもと開催されたこのサミットに対し、全国からのパートナーの集まりに感謝を述べ、JSN設立を機にスポーツがもたらす複合的な価値実現に向けた活動を期待すると表明した。

星野氏は、人口減少や少子高齢化が進む中、スポーツ行政が競技振興のみならず、健康づくりや教育、観光、交流人口拡大といった多様な役割を担う転換期にあると指摘。自治体の現場は時間やノウハウが不足しており、構造的な課題を抱えている現状を強調した。JSNはこうした課題を解決し、持続可能で新たな価値をもたらすスポーツ政策の推進のために設立された。

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データ活用とエビデンスに基づく行政支援

星野代表理事は、経験や感覚だけに頼るのではなく、確かなデータとエビデンスによってスポーツの社会的価値を証明し、地域の未来を開く新しいスポーツ行政の形を目指すと宣言した。行政職員の育成や客観的データに基づく調査研究、地域展開を支える環境整備を通じ、現場に即した実務支援を強力に推進していくと約束した。

特にロジックモデルの構築や定量的な効果検証に取り組み続けることの難しさを指摘し、JSNが自治体の自信を後押しする存在となることを強調。地方スポーツの成果が全国に循環するような社会を、共に築き上げていく呼びかけを行った。これにより、単なるイベント開催ではなく、政策形成能力の向上と価値の可視化に重点を置く姿勢が示された。

国際的視点と自治体リーダーの実践事例

パネルディスカッション第1部では、ワールドスケートのサバティーノ・アラク会長が日本国際広報戦略機構の青山アリア氏を通訳にして講演を行った。国際バスケットボール連盟（FIBA）3×3マネージング・ディレクターのアレックス・サンチェス氏も登壇し、国際的な視点からの議論が行われた。JSNの渡邉一利理事と谷岡弘邦理事も参加し、プラットフォームとしての具体的な役割について議論を深めた。

第2部では、谷岡理事がJSNの展望を示した後、シニアアドバイザーの中平稔人氏がファシリテーターを務め、「スポーツと地域づくり、JSNへの期待」をテーマに語られた。熊本・南関町の佐藤安彦町長、三重・志摩市の舟戸宏一教育長、福岡・築上町の古市照雄町長の3氏が各自治体の取り組みを紹介し、イベントは閉会した。このサミットは、地域活性化とまちづくりにおいて国際スポーツイベントを未来につなげるための第一歩となった。