一般社団法人JAPAN SPORT NETWORK（JSN）が宇都宮で初サミットを開催。916自治体が参加し、星野俊也代表理事の下、スポーツ大会の社会的価値を測るSVRI指標の活用が議論された。

一般社団法人 JAPAN SPORT NETWORK （ JSN ）は、全国地方自治体のスポーツ政策支援を目的に設立された組織であり、その初サミットが19日にアークタウン 宇都宮 で開催された。全国1718ある自治体のうち、約6割に相当する916市町村が参画しており、各界の第一人者たちが一堂に会して意見交換を行った。今回のテーマは「スポーツを通じた地域活性化とまちづくり～国際スポーツイベントを地域の未来につなげる～」であり、スポーツを地域の社会課題解決や環境整備にどう活かすかが核心だった。

JSN設立背景と加盟自治体の規模

この組織は、全国の地方自治体を中心にスポーツ団体、大学、研究機関、民間企業などが連携するためのプラットフォームとして機能する。900以上の自治体が参加していた日本スポーツ振興センター（JSC）の事業を基盤として設立され、元国連次席大使の星野俊也氏が代表理事に就任している。公立中学校の部活動の地域移行支援や国際大会の開催サポートなども行っており、スポーツを通じた社会課題の解決を推進する役割を担っている。

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スポーツ大会の価値を測るSVRI指標

パネルディスカッションの第1部では、JSNの谷岡弘邦理事が「スポーツ大会が地域にもたらす社会的価値と地域レジリエンス効果（SVRI）」について紹介した。スポーツ大会が人、地域、未来にどのような変化を生むかを「人」「金」「自然」「未来」の4指標で評価する新たな基準を提唱した。これは、スポーツの継続的な価値を「地域それぞれの課題に即した形」で可視化するための手法である。

SVRIは「スポーツ大会の通信簿」と例えられ、入場者数や属性別アンケート、大会予算の使われ方、廃棄物や電力使用量、大会後のレガシー活動などを調査する。政府や公的団体が公表する結果を組み合わせて評価の数字を算出し、（1）地域住民の生活は良くなったか（2）地域のお金や仕事にプラスになったか（3）自然環境にどのような影響があったか（4）大会が未来に残したものはかを検証する。これをエビデンスとして政策評価につなげる。

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エビデンスに基づく具体的な評価事例

谷岡理事は、バレーボールのアジア選手権（福岡・北九州市）やスポーツクライミングのオリパラ一体開催大会グランドフィナーレ（同・飯塚市）の運営実績を提示し、SVRI評価のエビデンスとして活用した。彼は、金メダル受賞者だけでなく、地域住民の暮らしや地方経済、自然環境、未来への影響を4本の柱で整理した評価考え方を強調した。数字を単純に足してはいけない点にも注意を促し、リンゴとバナナを糖度だけで比較できないように、各指標がオーバーラップする部分を明確に分けて考える必要があると指摘した。

大会の前、中、後にSVRI評価を行うことで、将来の政策に活かすことが可能になる。全国の自治体では、担当者が個別に頑張っている事例が多く連携が取れないため、人材とエビデンスが不足していた。全国組織が束ねることで、企業協賛やスポーツ振興くじ助成などを効果的に組み合わせた官民連携のタイムリーな事業展開が可能になると述べた。

高円宮承子女王の祝辞と今後の展望

ご臨席の高円宮承子女王殿下は締めくくりの挨拶で、「スポーツのポテンシャル、伸びしろは無限大」と再認識を述べた。スポーツを通じて全国の自治体がつながり、地域スポーツの発展と推進が期待できると語った。JSNの取り組みを通じてスポーツ行政を担う人材の育成が進み、日本のプレゼンス向上につながることを期待するとあいさつし、会場は盛大な拍手に包まれた。今後は、全国の自治体から情報を集約して共有し、集団の力で国に対してスポーツ政策提言を行う組織へと成長させる方針だ。