Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

JRA-G1, Spring Stakes: Will 1st Favorite be a New Record?

Sports News

JRA-G1, Spring Stakes: Will 1st Favorite be a New Record?
JRA-G1Spring Stakes1St Favorite
📆5/22/2026 9:37 AM
📰SportsHochi
31 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 63%

The JRA-G1 and Spring Stakes have seen 1st favorites win all 7 races, including the Victoria Mile, with the possibility of an 8-win streak. The 1600m to 2400m distance change of the Spring Stakes may make the track more challenging.

オークスも1番人気で決まるのだろうかー。 今年のＪＲＡ・Ｇ１は、初戦のフェブラリーＳで2番人気のコスタノヴァが勝利を飾ったが、春のG1シリーズ開幕戦の高松宮記念（サトノレーヴ）から先週のヴィクトリアマイル（エンブロイダリー）までの７戦すべてで1番人気馬が勝利。

オークスも1番人気馬が勝てば、グレード制を導入した1984年以降ではＪＲＡ・Ｇ１で初めて1番人気馬が8連勝となる。 春の牝馬クラシックは、1600メートルの桜花賞から2400メートルのオークスへ距離が一気に800メートルも延長。 どの馬にとっても未経験の距離で判断材料に乏しく、直近5年に限ると23年リバティアイランドの1勝だけだが、過去10年では1番人気が6勝をマークしているように人気の信頼度が高いレースでもある。 1番人気の支持率で見ると、信頼度の基準が見えてきそうだ。 単勝の支持率が30％以下の馬は3頭。

桜花賞に出走せず忘れな草賞をステップに制したラブズオンリーユーは19.9％で優勝しているが、サークルオブライフ（12着）は24.5％、エンブロイダリー（9着）は24.2％だった。 白毛のアイドルで爆発的な人気を博したソダシ（8着）を除けば、ステレンボッシュが34.3％で2着と連対したことを考えてみると、やはり30％が最低でも連対するか否かの指標になってくるかもしれない。

今週の1番人気候補は、桜花賞を制して史上18頭目となる春の牝馬2冠を狙うスターアニス（牝3歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）か、トライアルのフローラＳを快勝したラフターラインズ（牝3歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が有力になりそう。1番人気馬が史上初の8連勝を達成するのか、それとも波乱が起きるのか

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SportsHochi /  🏆 53. in JP

JRA-G1 Spring Stakes 1St Favorite 7 Consecutive Wins Possible Record Spring Stakes Distance Change

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「重要な意味がある」今夜フランスG1で凱旋門賞馬ダリズと香港QE2世C3着のソジーが対決「重要な意味がある」今夜フランスG1で凱旋門賞馬ダリズと香港QE2世C3着のソジーが対決21日、フランスのパリロンシャン競馬場ではG1、「アガカーン4世」賞（G1、芝1850メートル）が行われる（昨年までのイスパーン賞から改称）。5頭立てで、断然… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）
Read more »

「フォーエバーヤングはすでに歴史に名を刻んでいる。BCクラシックは凱旋門賞に匹敵」主催者「フォーエバーヤングはすでに歴史に名を刻んでいる。BCクラシックは凱旋門賞に匹敵」主催者フランスギャロは20日、秋に行われる凱旋門賞（G1、芝2400メートル、10月4日＝パリロンシャン）の登録馬を発表した。日本調教馬はフォーエバーヤング（牡5、… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）
Read more »

New Relic、AI時代の「リアルタイム経営」を加速させる新戦略を発表New Relic、AI時代の「リアルタイム経営」を加速させる新戦略を発表New Relic株式会社のプレスリリース（2026年5月21日 11時00分）New Relic、AI時代の「リアルタイム経営」を加速させる新戦略を発表
Read more »

Tokyo International University's Richard Etler and Kiyomi Okawa's Outstanding Performances in 2023 Men's MarathonTokyo International University's Richard Etler and Kiyomi Okawa's Outstanding Performances in 2023 Men's MarathonTokyo International University's Richard Etler set a new Japanese student record in the men's marathon, winning the 27-minute, 43-second 5000-meter race.
Read more »

ビールとスイーツが奏でるハーモニーを隠れ家バーで提供「夏の“Relax Afternoon Beer” with SPRING VALLEY BREWERY」【東京プリンスホテル】ビールとスイーツが奏でるハーモニーを隠れ家バーで提供「夏の“Relax Afternoon Beer” with SPRING VALLEY BREWERY」【東京プリンスホテル】株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドのプレスリリース（2026年5月22日 16時00分）ビールとスイーツが奏でるハーモニーを隠れ家バーで提供「夏の“Relax Afternoon Beer” with SPRING VALLEY BREWERY」【東京プリンスホテル】
Read more »

コンパクトだけどパワフル！ Ryzen 9 8945HX＆RTX 5060、32GBメモリー、1TBのゲーミングミニPCを発見コンパクトだけどパワフル！ Ryzen 9 8945HX＆RTX 5060、32GBメモリー、1TBのゲーミングミニPCを発見Amazon.co.jpにて、MINISFORUMのゲーミングミニPC「MINISFORUM G1 Pro」が販売中だ。AMD「Ryzen 9 8945HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載したモデルで、価格は25万3999円。
Read more »



Render Time: 2026-05-22 12:37:40