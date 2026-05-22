JRA-G1, Spring Stakes: Will 1st Favorite be a New Record?

The JRA-G1 and Spring Stakes have seen 1st favorites win all 7 races, including the Victoria Mile, with the possibility of an 8-win streak. The 1600m to 2400m distance change of the Spring Stakes may make the track more challenging.

オークスも1番人気で決まるのだろうかー。 今年のＪＲＡ・Ｇ１は、初戦のフェブラリーＳで2番人気のコスタノヴァが勝利を飾ったが、春のG1シリーズ開幕戦の高松宮記念（サトノレーヴ）から先週のヴィクトリアマイル（エンブロイダリー）までの７戦すべてで1番人気馬が勝利。

オークスも1番人気馬が勝てば、グレード制を導入した1984年以降ではＪＲＡ・Ｇ１で初めて1番人気馬が8連勝となる。 春の牝馬クラシックは、1600メートルの桜花賞から2400メートルのオークスへ距離が一気に800メートルも延長。 どの馬にとっても未経験の距離で判断材料に乏しく、直近5年に限ると23年リバティアイランドの1勝だけだが、過去10年では1番人気が6勝をマークしているように人気の信頼度が高いレースでもある。 1番人気の支持率で見ると、信頼度の基準が見えてきそうだ。 単勝の支持率が30％以下の馬は3頭。

桜花賞に出走せず忘れな草賞をステップに制したラブズオンリーユーは19.9％で優勝しているが、サークルオブライフ（12着）は24.5％、エンブロイダリー（9着）は24.2％だった。 白毛のアイドルで爆発的な人気を博したソダシ（8着）を除けば、ステレンボッシュが34.3％で2着と連対したことを考えてみると、やはり30％が最低でも連対するか否かの指標になってくるかもしれない。

今週の1番人気候補は、桜花賞を制して史上18頭目となる春の牝馬2冠を狙うスターアニス（牝3歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）か、トライアルのフローラＳを快勝したラフターラインズ（牝3歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が有力になりそう。1番人気馬が史上初の8連勝を達成するのか、それとも波乱が起きるのか





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JRA-G1 Spring Stakes 1St Favorite 7 Consecutive Wins Possible Record Spring Stakes Distance Change

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