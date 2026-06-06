JR西日本レールテック、ドローンで鉄道橋梁点検の実証実験 安全性と生産性を大幅向上

JR西日本レールテックが西明石駅構内でドローンを使った跨線道路橋の点検実証実験を実施。従来の高所作業を遠隔操作で代替し、作業員のリスクを低減するとともに、作業日数と人員を大幅に削減。SDGsへの貢献も強調。

JR西日本レールテック は、2026年5月27日と30日の深夜から未明にかけて、山陽本線・西明石駅構内で自治体が管理する跨線道路橋の点検にドローンを活用した実証実験を実施した。

同社はこれまで、鉄道や道路のインフラ構造物の点検において、従来の軌陸両用車を用いた高所作業に代わる安全で効率的な手法としてドローン技術の導入を進めてきた。 今回の実験では、中型と小型のドローン計2機を使用し、貨物列車が走行する夜間時間帯に、停電手続きを一切行わずに点検を実施。 鉄道運行への影響がない条件下で、橋梁のひび割れや変状の有無を確認した。 事前には、JR西日本と連携し、夜間環境での画像取得品質や電車線設備への接触影響など、各種性能確認と検証を徹底的に行った。

今回のドローン点検により得られた効果は、安全性と生産性の2点に集約される。 安全性の面では、従来は作業員が高所作業車に乗って橋梁の下や側面を近接目視する必要があり、感電や墜落のリスクが常に伴っていた。 しかし、ドローンを遠隔操作することで、作業員が危険な高所作業を行う必要が完全になくなった。 特に夜間の点検では、照明や風などの環境条件が厳しい中でも、ドローンは安定して高精細な画像を撮影できることが確認された。

生産性の面では、当該跨線道路橋の点検において、従来は延べ10日間・延べ140人を要する作業計画であったのに対し、ドローンを使用すると延べ2日間・延べ20人で完了可能であることが判明した。 これは、準備や撤収の時間を含めても大幅な効率化であり、人員の削減と作業時間の短縮を同時に実現した。 JR西日本レールテックは、今後このドローン点検の対象を鉄道や道路のインフラ構造物全体に拡大する方針を示している。

橋梁以外にも、トンネル、高架橋、信号設備など、多様なインフラへの適用を検討しており、特に老朽化が進む設備のメンテナンスにおいて、新技術の活用を通じて安全性と生産性の向上に取り組むとしている。 また、この取り組みは、持続可能な開発目標（SDGs）の17のゴールのうち、特に3番「健康と福祉」（作業員の安全確保）、8番「働きがいと経済成長」（生産性向上と雇用の質）、9番「産業と技術革新」（新技術導入によるインフラの強靭化）、11番「住み続けられるまちづくり」（安全な交通インフラの維持）に貢献するものと位置付けている。

今後は、実用化に向けてさらなる技術改良や法令順守の体制を整え、2027年度以降の本格導入を目指す





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