JR西日本、EIZOと共創した画像認識AIソリューション「mitococa Edge」を新バージョンで発売

JR西日本グループが培った技術を社会に展開する「インフラソリューション」を重点分野の一つに掲げ、鉄道という枠を超えて社会課題の解決に取り組んでいます。画像認識技術を中核とする「mitococa」シリーズは、当該分野の取り組みを牽引する重要なソリューションの一つです。

JR西日本 グループは、2026年4月に公表した「 JR西日本 グループ中期経営計画2030」において、当社グループで培った技術を社会に展開する「 インフラソリューション 」を重点分野の一つに掲げ、鉄道という枠を超えて社会課題の解決に取り組んでいます。

当社グループの画像認識技術を中核とする「mitococa」シリーズは、当該分野の取り組みを牽引する重要なソリューションの一つです。 このたび、その取り組みをさらに加速させるべく、西日本旅客鉄道株式会社（以下、JR西日本）は、EIZO株式会社（本社：石川県白山市、代表取締役社長 COO：恵比寿 正樹）との共創により、画像認識AIソリューション「mitococa Edge」を大幅に進化させ、新バージョンとして2026年5月21日より発売します。

当社が鉄道の現場で磨き上げた画像認識技術「mitococa AI」をEIZOのエッジデバイスに最適化して搭載することで、IPカメラ上で「mitococa AI」を動作させていた従来構成と比較し、処理速度を約5倍に向上させました。 本製品は、鉄道のみならず、医療、製造、社会インフラなど多様な現場における安全性・生産性向上に貢献してまいります。

「mitococa Edge」は、監視カメラを設置した現場で画像認識を完結し、混雑・侵入・転倒・滞留などの異常を即時に検知・通知するエッジ型コンピュータです。 最大5台までのカメラ映像を同時解析でき、設定・確認はブラウザから容易に行えます。 今回の新バージョンでは、両社でAI実行環境の再構築、GPU最適化、放熱設計等を共同で進めることで、処理速度を約5倍に向上させました。 エッジAIは、監視カメラを設置した現場の近くで小型コンピュータを使って画像認識を完結させる仕組みです。

映像データを外部に送る必要がないため、通信環境に左右されず即時に検知・通知できること、映像が施設外に出ないためプライバシーを保護できること、クラウド利用料や通信費等のランニングコストを抑えられることが特長です。 リアルタイム性とセキュリティの両方が求められる鉄道・工場・大規模施設などで、導入が進んでいます





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JR西日本 EIZO 画像認識AI Mitococa Edge インフラソリューション

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