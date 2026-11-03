JR東海フードサービス、ぴよりんとゴジラコラボ菓子発売で行列

JR東海フードサービスは3日、アニメ「ゴジラ-0.0」とのコラボレーション菓子「ぴよりんゴジラ」を発売した。名古屋駅では早朝からファンが列を作った。

JR東海フードサービス 株式会社（本社：名古屋市）は、11月3日付でアニメ映画「 ゴジラ -0.0」とのコラボレーション限定菓子「 ぴよりん ゴジラ 」を発売した。同日の映画公開に合わせて展開されたこのプロジェクトでは、オリジナルグッズも同時に制作され、名古屋駅構内の販売店舗「 ぴよりん village」では、早朝の開店前から多くのファンが列をなした。

黒いゴジラデザインで視覚的インパクト

「ぴよりんゴジラ」は、愛知県の地元食材である「名古屋コーチン」の卵を使用したプリンを、チョコレートのババロアで包んだスイーツである。元のキャラクターである黄色いひよこの形とは異なり、今回のコラボでは黒い怪獣「ゴジラ」をイメージしたデザインに変更されている。この期間限定のコラボレーションに合わせて、店舗内装も特別な装飾で飾り付けられ、訪れる客の目を楽しませている。販売日は11月3日で、名古屋市内で提供が開始された。

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キャラクター戦略と人気商品の歴史的背景

「ぴよりん」シリーズ自体は2011年より発売されており、その独特の可愛らしいルックスと味わいで長年にわたり支持を集めてきた。特に、愛知県出身の将棋棋士である藤井聡太氏が対局中のおやつとして「ぴよりんアイス」を選んだことが契機となり、メディアやファン間で大きな話題を呼んで人気がさらに広まったとされている。JR東海フードサービスの越智謙吾氏は、見た目のかわいらしさとおいしさの両立が支持されている理由であると分析し、とんがったキャラクターではなく、ファンに寄り添いつつどこにでもなじみやすい点が魅力であると語った。また、同グループは知的財産（IP）展開に力を入れており、5月にはイラスト付きの交通系ICカード「ぴよりんTOICA」を発売し、フリマサイトでの不正転売が発生するほど過熱した需要を集めた。

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対極のイメージが織りなすコラボレーションの意義

今回のゴジラとのコラボレーションを企画したJR東海エージェンシーの杉山裕哉氏は、ゴジラといえばかっこよさを象徴する存在であり、それをぴよりんのかわいらしさと融合させることにある面白さがあると指摘した。対極のイメージを組み合わせることで、新しい価値観を生み出そうとする試みである。午前6時ごろに名古屋駅で列に並んでいた20代のファン女性は、ビジュアルの可愛らしさを理由に挙げ、自宅には大きなぬいぐるみを置いているほか、ポーチや前髪クリップなどのグッズも日常的に使用していると明かした。スイーツのデザインを日常のライフスタイルに浸透させるための積極的なグッズ展開が、強いファン層をひきつけていることが伺える。

消費者への波及効果と今後の展開予定

このコラボレーションは、単なる一過性の販売ではなく、幅広い世代の消費者に響く戦略として機能している。6月にはグッズ売り場とカフェを併設した「ぴよりんvillage」が開業し、連日多くの人々が訪れている状況にある。30代の女性ファンは、幼稚園に通う息子を連れて来店し、子供がぴよりんとゴジラの両方に興味を持っている様子を確認した上で、限定スイーツを目当てに列に加わったと語った。このように、親世代と子世代の両方に支持される商品構成が、継続的な来店動機付けにつながっていると見られる。今後のスケジュールや追加情報については、公式発表を待つ必要があるが、今回の成功事例は今後のIP活用における新たな標準となる可能性がある。