JR東日本、JR西日本、"第2回鉄道技術展・大阪2026"出展内容発表

大阪市住之江区のインテックス大阪で27～29日に開かれる鉄道技術の総合見本市"第2回鉄道技術展・大阪2026"（産経新聞社主催）を前に、JR東日本とJR西日本は14日、出展内容を発表した。人手不足や脱炭素対応など鉄道業界の課題が増す中、両社は同展を技術発信と事業者間連携をPRする場と位置づけ、持続可能な鉄道事業の実現に向けた施策を紹介する。

大阪市住之江区のインテックス大阪で27～29日に開かれる鉄道技術の総合見本市"第2回 鉄道技術展 ・大阪2026"（産経新聞社主催）を前に、JR東日本とJR西日本は14日、出展内容を発表した。

人手不足や脱炭素対応など鉄道業界の課題が増す中、両社は同展を技術発信と事業者間連携をPRする場と位置づけ、持続可能な鉄道事業の実現に向けた施策を紹介する。 JR東は、グループ経営ビジョン"勇翔 2034"を掲げ、最先端の技術力を生かした商品やサービスを開発し、社会を変える"技術サービス産業"を目指してきた。 同展では、西日本エリアでの情報発信を通じ、会社の垣根を越えて外部の知見を取り入れるオープンイノベーションの推進や技術革新の取り組みを示し、他社との連携を進める狙い。

具体的には、モビリティーと生活ソリューションをテーマに、空飛ぶクルマや交通系ICカード"Suica"（スイカ）のあり方、宇宙関連技術の活用などを紹介する。 このほか、次世代新幹線や水素ハイブリッド電車、バス高速輸送システム（BRT）の自動運転など、技術開発の成果を提示する。 JR西は安全性や生産性、利便性の向上につながる技術や持続可能な社会実現に向けた取り組みを展示する。 具体的には、警報機や遮断機のない踏切の安全対策となる踏切ゲート"Lite"シリーズのほか、山陽新幹線における保守の新技術、業務プロセス変革への取り組みなどを公開する。

同展は午前10時から午後5時まで。 最終日の29日は午後4時半まで。 入場無料だが、ホームページから事前登録が必要





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鉄道技術展 技術発信 事業者間連携 持続可能な鉄道事業 技術サービス産業 モビリティーと生活ソリューション 空飛ぶクルマ 交通系ICカード 宇宙関連技術 次世代新幹線 水素ハイブリッド電車 バス高速輸送システム 自動運転

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