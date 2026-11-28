JR東日本は成田空港と羽田空港を結ぶ直通列車について、常磐線と成田線経由の上野東京ライン採用方向で最終調整に入った。訪日客増加への対応として運賃とは別の特典設定も検討されている。

JR東日本 は、 成田空港 と 羽田空港 を結ぶ直通運転列車の運行ルートについて、東京駅や 常磐線 を経由する方案を採用する方向で最終調整に入ったと報じられている。この事実は11月28日付の日本経済新聞の報道により明らかになったものである。

同社の狙いは、運賃とは別に追加料金を設定することで、両空港を一体的に利用しやすい環境を整備し、訪日外国人旅行者の増加需要に対応することにある。この報道により、長年未定だった具体的な経路の方向性が示されたことで、インターネット上の鉄道ファンを中心に議論が巻き起こっている。

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鉄道ファンは過去の臨時列車エアポート常磐を想起

今回の報道で示されたルートは、成田空港駅から成田線と常磐線直通の上野東京ラインを経由して羽田空港へ向かう経路である。この経路に対し、XなどのSNSプラットフォームでは、2007年12月末に上野と成田空港の間で運行された臨時快速「エアポート常磐」を思い出すという声が多数寄せられている。

鉄道ファンからは「同じルートが採用になったのか」といった期待の声が上がっており、かつて1970年代の国鉄でL特急の普及を支えた183系車両で運行された当時の列車と同じ経路が再び脚光を浴びている。利用者からは「凄い楽しみです」といった前向きな反応が見られる。

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車両の予想と路線構造に関する懸念の声が交錯

使用車両については、E657系またはE259系になるのではないかといった具体的な予想も投稿されている。成田エクスプレスで運用されるE257系や特急「あやめ」で知られるE657系など、既存の車両がどのような形で導入されるのかが注目点となっている。

一方で、かつての「エアポート常磐」が運行開始からわずか1年で廃止された経緯を踏まえ、ルートの構造的な課題を指摘する声も多い。常磐線我孫子駅で分岐する成田線通称我孫子支線は全区間が単線であり、さらに成田駅では列車の進行方向を変えるスイッチバック操作が必要となるためだ。

所要時間と既存路線との比較による実用性の検証

線形や設備面の制約から、所要時間に懸念を示す意見も相次いでいる。我孫子から成田間は単線であるため、普通に考えれば2時間程度かかるという冷静な分析も投稿されており、全駅通過ノンストップ運転を行っても80〜90分程度がかかるという計算も示されている。

都心や上野方面から成田空港へは京成電鉄のスカイライナーやJRの成田エクスプレスが既に運行されており、羽田と成田間でも都営浅草線経由のルートがある。そのため、乗り換えなしで両空港や沿線を結ぶ利便性は高いものの、速達性では他社線に譲る面があるとの指摘が続いている。