JR大阪駅・大阪ステーションシティでイベントが開催される

JR大阪駅・大阪ステーションシティでは6月12日から装飾が登場するほか、イベント公式キャラクターのCHAPi（チャピ）が駅構内にこっそり出現する。CHAPiの二次元コードを読み取ると、アイドルからの限定メッセージ動画が楽しめる。

JR大阪駅 ・ 大阪ステーションシティ では6月12日から装飾が登場するほか、 イベント 公式キャラクターのCHAPi（チャピ）が駅構内にこっそり出現。 CHAPiの二次元コードを読み取ると、 アイドル からの限定メッセージ動画が楽しめる。

このほか、イベント当日には阪急電鉄本社前が「ちゃいぱ縁日ひろば」となり、フリーライブやトークショーステージ、ゲームが遊べる縁日エリアが誕生する。 また、一帯で「ちゃいぱクイズラリー」も実施される。 イベントの詳細な情報は以下の通りである。 イベントの出演者は、いぎなり東北産、OCHA NORMA、CANDY TUNE、Juice=Juice、SWEET STEADY、Straight Angeli、超ときめき▽宣伝部、Toi Toi Toi、fav me、log youが含まれる。

イベントの開催場所は、梅田芸術劇場メインホール・グラングリーン大阪、ロートハートスクエアうめきた、梅田／茶屋町周辺ほかである。 イベントの詳細な情報は以下の通りである。 イベントの公式キャラクターであるCHAPi（チャピ）が駅構内にこっそり出現するほか、CHAPiの二次元コードを読み取ると、アイドルからの限定メッセージ動画が楽しめる「隠れチャピ企画」も実施される





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イベント アイドル Chapi JR大阪駅 大阪ステーションシティ

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