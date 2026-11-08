JR内房線台風復旧運転再開、約1カ半月ぶり全線復活で利用者歓喜

台風25号による土砂流入で長期運休していたJR内房線が8日、約1カ半月ぶりに全線で運転を再開した。代替バス利用者の安堵が広がる中、JR東日本は復旧作業の成功を報告。

JR東日本 が運営するJR 内房線 は、8日に約1カ半月ぶりに全線で運転を再開した。千葉県を襲った 台風25号 の影響で長期化していた運休状態がついに解消され、沿線住民や通勤通学客から待望の安堵の声が上がっている。

台風被害と長期運休の経緯

同線は9月21日の台風25号により、姉ケ崎駅から長浦駅間の5カ所で土砂流入が発生。この結果、姉ケ崎駅から木更津駅間などで運休が見込まれる事態となった。JR東日本は当初、復旧までに少なくとも3カ月程度を要するとの見通しを示していた。

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運休区間の北側、千葉市や東京都内へ通う利用客は、移動手段を迫られた。高速バスの迂回やマイカー移動、さらにオンライン授業の利用などを余儀なくされる生活の変化を強いられた。

代替手段と不便な移動の実態

JR東日本は長浦駅に仮設の折り返し設備を設置。10月5日には長浦駅から木更津駅間で折り返し運転を開始したが、姉ケ崎駅から長浦駅間は依然として運休が続いた。この区間では代行バスの運行により、通勤者の足を確保する措置が取られた。

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しかし、鉄道で5分程度の距離を代行バスに乗り換える必要があり、通勤時間帯には30分以上を要することもあるなど、利用客は不便な移動を強いられ続けてきた。時間配分の難しさが多くの人の生活を圧迫していた。

復旧前倒しと突然の運転再開

復旧工事が順調に進んだため、JR東日本は先月、姉ケ崎駅と長浦駅間の運転再開を前倒しすると発表していた。当初の計画よりも進捗が良くなっていたことが要因だ。

8日の予定では昼ごろの全線運転再開を見込んでいたが、準備作業が想定よりも早く完了したため、同日午前10時前に運転再開が実現した。この迅速な対応により、利用客はより早く通常の利用に戻ることができた。

利用者の安堵とJR東日本の感謝

同11時前、習志野市での夜勤を終えて長浦駅で降りた袖ケ浦市の会社員女性（28）は、代行バス利用から電車利用への移行を喜んだ。時間は読めないものの早めに家を出る必要があったが、これからはゆっくりできるという。

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同女性は「電車が当たり前に動くことがこんなにありがたいとは」と安堵の表情を浮かべた。日常の便りが戻ったことへの感謝が溢れている。運休区間を管轄するJR東日本房総事業本部の鹿島良行本部長も同日、取材に応じ、乗客の皆さまに大変ご迷惑をおかけしたと述べた。

鹿島本部長は、在宅勤務やオンライン授業、スクールバス増便などで多くの人に協力していただいたと感謝を表明した。復旧までの道のりは長かったが、関係者の努力と利用者の忍耐により、再び電車が当たり前のように動く日々が戻った。