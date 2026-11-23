JOURNAL STANDARDとNEW ERAのコラボレーション第2弾が発売。24色の豊富なバリエーションと独自のデザイン概念が特徴の新しいキャップコレクションの詳細と発売情報を紹介。

株式会社 ベイクルーズ が運営するファッションブランド JOURNAL STANDARD （ジャーナル スタンダード）は、米国の人気キャップブランド NEW ERA との限定コラボレーション新製品をリリースしました。この度の発表は、前回の16色展開に続く第二弾となるもので、今回のコレクションは「24/7 OWN YOUR STYLE.」というテーマのもと、全24色という圧倒的なラインナップで展開されています。これにより、消費者はより多様かつ豊富な選択肢から自身のスタイルに最適な一色を選ぶことが可能となります。

ソフトバックラム仕様の構造的特徴

今回発売されるキャップのベースとなっているのは、NEW ERAの人気のモデルである「9FORTY Unstructured（940UNST）」です。このモデルは、フロントパネルに芯材を入れないソフトバックラム仕様を採用しており、硬質ではなく柔らかなシルエットを実現しています。この構造により、頭部に被った際に自然な被り心地を提供し、長時間の装着でも疲れにくい設計となっています。ベイクルーズはこの機能性を維持しつつ、ブランド独自の美的感覚を加えることで、快適さとスタイルの両立を図っています。

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バックフェイス概念のデザイン哲学

JOURNAL STANDARDによる本コレクションのコンセプトは「バックフェイス」に置かれています。この設計思想は、単なる前面のロゴ強調だけでなく、後ろ姿まで含む全体の視覚効果に重点を置いています。ボディカラーとフロントロゴの配色のバランスはもちろんのこと、フロントロゴと背面に配置された菊穴（アイレット）の刺繍カラーを統一させることで、後方から見た際にキャップ全体がひとつの「顔」のように見えるような演出が施されています。これは、JOURNAL STANDARDらしいイタズラ心やユーモアを表現したものであり、被る人の後ろ姿にも細心の注意が払われた設計となっています。

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ストリートウィットと定番の融合

NEW ERAがこれまで培ってきた実績あるボディカラーの選定に、JOURNAL STANDARDならではのストリートなウィットが融合されています。これは、誰にでも馴染み深い定番のキャップというアイテムの裏側に、秘密の仕掛けやミスチーフを忍ばせるという発想に基づいています。消費者は被るだけで楽しさを感じられるだけでなく、後姿まで抜かりない、新しい定番として捉えられるようなアイテム作りが追求されています。このアプローチにより、単なるアクセサリーではなく、自身のスタイルを全天候型（24/7）で表現するためのツールとしての役割を果たすことが期待されています。

販売情報と今後への展開

本コレクションに関する詳細なお問い合わせや購入希望者は、JOURNAL STANDARDの表参道にあるMEN'S店舗に直接 contact するか、公式のチャネルを通じて確認することが推奨されます。前回の16色から24色へ数量を増やした今回のリリースは、ブランド間のパートナーシップを深化させるだけでなく、消費者へのアピールを強化するものとなっています。今後はこれらの新色の評価や、さらなるコラボレーションの可能性も含め、市場での反応が注目されています。関連するすべての詳細情報は、公式発表や店舗情報を定期的にチェックすることで入手可能です。