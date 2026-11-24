JO1は12月9日にCDデビューし新CMを公開。猪狩蒼弥は年内の日本武道館より日産スタジアムでのステージを目標に掲げ、井上瑞稀と岩﨑大昇も意気込みを語った。

カラフルなＣＭ衣装に身を包んで登場すると、 井上瑞稀 は「５人で（ＣＭに）出させていただけることをうれしく思います」と感謝し、「ファンの皆さんといろんなステージを踏んでいって旅をできたらなと思います」と「ＭＯＮＯＰＯＬＹ ＧＯ！

」にちなんだあいさつをした。 メンバーはジュニアとしての長いキャリアを持ち、俳優、歌、ダンス、バラエティー、クリエイティブなど幅広いジャンルで活躍。２０２５年２月の結成以来、アリーナツアーを完走するなどグループとしても人気を確立した。 １２月９日にＣＤデビューが決まっており、デビュー曲「ＫＥＹ ＴＥＲＵＹＡ２ ～キテルヤツ～」を起用した新ＣＭが公開される。 この日は、膝の負傷で療養中のため、佐々木大光は欠席で岩﨑大昇は「（デビューへ）ドキドキもあるけど、わくわくが一番大きいです。 療養中の大光も含めてやってやるぞ、という気持ちです」と意気込んだ。

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猪狩蒼弥も今後の目標について「先日、ＳｉｘＴＯＮＥＳさんのスタジアム（ライブ）を見に行かせていただいて、やっぱりしびれました。６人でスタジアムに立つってすごくて、ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴもいつか５人で日産スタジアムを踏みたい。 年内」と言うと、メンバーから「もう１カ月しかないよ」とツッコまれ、改めて猪狩は「いつかは必ずスタジアム、あの日産スタジアムに立ちたい」と誓った。