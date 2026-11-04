JJ・ガブリエル、レアル・マドリー加入で口頭合意　マンチェスター・ユナイテッドは退団を覚悟

16歳のJJ・ガブリエルがレアル・マドリーへ1月に加入することで口頭合意したと報じられ、マンチェスター・ユナイテッドは選手の流出を覚悟している。元イングランド代表のポール・マーソンは規則の見直しを求めている。

マンチェスター・ユナイテッド が、16歳のFWの JJ・ガブリエル について、 レアル・マドリー への加入が決まれば退団を受け入れる覚悟を固めていることが分かった。英紙『Metro』によると、ガブリエルは1月に レアル・マドリー へ加入することで口頭合意に達している。先月16歳になったばかりのこの若手をめぐる一連の動きは、今季序盤にユナイテッドを離れたことをきっかけに始まった。

元アーセナルおよびイングランド代表のウイングとして知られるポール・マーソンは、欧州屈指の有望な若手が去ればユナイテッドは大きな落胆を味わうだろうと語っている。マーソンは英放送局『Sky Sports』の取材に応じ、この10代選手の国外移籍を認めている現行の規則を変えるべきだと訴えた。

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1月のレアル・マドリー加入で口頭合意、移籍が動いた経緯

ガブリエルは1月にレアル・マドリーへ加入することで口頭合意に達しており、マンチェスター・ユナイテッドを離れる可能性は高まっている。口頭合意は正式な契約の前段階にあたるため、今後の手続きによって最終的な決着が確定する形になる。

ガブリエルは9月のカラバオカップで、ユナイテッドの史上最年少選手としてデビューすると見られていた。しかしクラブは、トップチームでのデビューを先送りする決定を下した。

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デビューが先送りされたことを受け、ガブリエルの代理人らはすぐに移籍先の確保に動き始めた。代理人の動きが早かったことで、交渉はユナイテッドの枠外で一気に進んだとみられる。

パリ・サンジェルマンとバイエルン・ミュンヘンもガブリエルに関心を示したが、争奪戦はレアル・マドリーが制したようだと伝えられている。ただし、レアル・マドリーはこの件についてまだユナイテッドに連絡を取っていないという。

マーソンが語るユナイテッドの落胆とEUパスポートの影響

ポール・マーソンは、マンチェスター・ユナイテッドがこれほどの才能を失えば大きく落胆するだろうとの見方を示している。マーソンは、ガブリエルを欧州屈指の有望株と位置づけ、クラブにとっての損失の大きさを強調した。

マーソンは、ガブリエルが取得した欧州連合（EU）のパスポートによって、イングランド国外のクラブと契約しやすくなっている点を指摘した。国外移籍の壁が低い状況が、今回の移籍を後押ししているという見立てである。

マーソンはSky Sportsに対し、この子はいい選手で本当にいい選手だと評価した。さらに、スーパースターになれたかもしれない選手だとして、ユナイテッドの落胆は大きいだろうと述べている。

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マーソンは、ガブリエルの父親と母親がアイルランドのパスポートを持っていることが、国外へ移籍できる理由になっているのだと考えている。そのうえで、この点は見直す必要があると主張した。

規則の見直しを求める声と今後の注目点

マーソンは、現行のルールは変えなければならないと主張し、規則の見直しを求めている。若い選手が家族の旅券を根拠に国外のクラブへ移れる仕組みについて、問題意識を示した形だ。

マーソンは、マンチェスター・ユナイテッドがガブリエルを育て、今の選手に成長させたと評価した。もちろん本人にも才能があったと付け加え、クラブの育成の成果と選手自身の資質の両方を認めている。

今後の焦点は、レアル・マドリーがユナイテッドへ正式に連絡を取るかどうかと、1月の加入に向けて手続きがどのように進むかである。本記事の元となった報道では、移籍金や契約条件の詳細は示されていない。

ユナイテッドにとっては、育成したばかりの有望な16歳を失う判断が、今後の若手育成方針にも影響を与えかねない局面となっている。一方で、ガブリエルの移籍が規則の議論にどうつながるかについても、関係者の発言が注目を集めそうだ。