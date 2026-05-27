JFEエンジニアリング、アーバンエナジー、東京センチュリーの3社がカルコパイライト太陽電池を活用したPPAサービスを新潟県妙高市で開始

JFEエンジニアリング、アーバンエナジー、東京センチュリーの3社は2026年5月27日、新潟県妙高市でカルコパイライト太陽電池を活用したPPAサービスを開始したと発表した。同電池を活用したPPAサービスは、国内初の事例だという。

JFEエンジニアリング、アーバンエナジー、東京センチュリーの3社は2026年5月27日、 新潟県妙高市 で カルコパイライト太陽電池 を活用した PPAサービス を開始したと発表した。

同電池を活用したPPAサービスは、国内初の事例だという。 カルコパイライト太陽電池は、軽量で曲げることが可能、かつ屋外耐久性や耐衝撃性に優れているという特性があり、次世代型太陽電池として注目されている。 今回のサービスは、新潟県の「次世代型太陽電池実証支援事業補助金」制度を活用し、妙高市が運営する妙高クリーンセンター（所在地：新潟県妙高市）にこのカルコパイライト太陽電池を設置し、発電した電力を市内の公共施設へ供給するもの。 供給期間は2026年5月1日～2028年4月30日までとなっている。

設置するカルコパイライト太陽電池は、太陽電池ベンチャーのPXPが開発した厚さ0.8mmものを採用。 妙高クリーンセンターの湾曲したアーチ状となっている渡り廊下の屋根に、合計容量4.94kWを設置した。 従来のガラスを用いたシリコン系太陽電池では湾曲面に追従ができないため、このような形状の屋根への設置が極めて困難だったという。

厚さ0.8mmで柔軟に曲がるカルコパイライト太陽電池の特性とJFEエンジニアリングの技術支援のもと、湾曲した屋根形状に沿った設置工法を採用することで、アーチ型屋根へのスムーズな施工を実現したとしている。3社は今回の取り組みを体育館などの既存公共施設への再エネ導入に向けた実用的なソリューションと位置付け、今後も適用先の拡大を図る方針だ





topitmedia / 🏆 93. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

カルコパイライト太陽電池 PPAサービス 新潟県妙高市 再エネ導入

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

野村不動産の都内オフィスビル2棟にパワーエックスの「X-PPA」による100%追加性のある再エネを導入野村不動産の都内オフィスビル2棟にパワーエックスの「X-PPA」による100%追加性のある再エネを導入 野村不動産ホールディングス株式会社のプレスリリース

Read more »

野村不動産の都内オフィスビル2棟にパワーエックスの「X-PPA」による100%追加性のある再エネを導入プレスリリース 野村不動産の都内オフィスビル2棟にパワーエックスの「X-PPA」による100%追加性のある再エネを導入

Read more »

ピックルボール日本連盟、日本初開催となる「PPA TOUR ASIA, Sansan FUKUOKA OPEN」公式大会を後援ピックルボール日本連盟、日本初開催となる「PPA TOUR ASIA, Sansan FUKUOKA OPEN」公式大会を後援 ピックルボール日本連盟のプレスリリース

Read more »

Microsoft、自然電力から再エネ100MW購入へ 太陽光PPA契約は日本国内で計4件に再生可能エネルギーの発電・電力小売事業を手掛ける自然電力（福岡市）は10月3日、新たに稼働中または建設中の太陽光発電プロジェクト3件で、米Microsoftと20年間の電力購入契約（PPA）を締結したと発表した。これにより、同社との再エネ購入契約の累計容量は100MWに達する見込みだ。

Read more »

風力発電を活用したバーチャル PPA により新幹線を再エネ化します！風力発電を活用したバーチャル PPA により新幹線を再エネ化します！ 九州旅客鉄道株式会社のプレスリリース

Read more »

世界中で大ブーム、ピックルボール国際大会が7月に東京で開催 賞金総額5万ドル、アジア圏トッププレーヤー含む約750人参戦世界中で爆発的ブームを巻き起こしている新世代ラケットスポーツ「ピックルボール」の国際大会「PPA A...

Read more »