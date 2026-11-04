JFA、FIFA会長選でインファンティノ支持撤回の検討

日本サッカー協会（JFA）は来年3月のFIFA会長選で、ジャンニ・インファンティノ会長の再選支持を撤回する方針議論を進めている。背景にはトランプ氏介入問題など運営への批判が渦巻く中、JFA宮本恒靖会長のFIFA理事就任を目指さない立場からの距離の取り方にある。

日本サッカー協会（ JFA ）は、来年3月18日に実施される国際サッカー連盟（ FIFA ）の会長選において、現職のジャンニ・ インファンティノ 会長（56）の再選を目指す支持を撤回する可能性が高い状況にある。関係者によると、 JFA は既に今年5月の段階で FIFA 事務局に対して、 インファンティノ 会長の再選を支持する文書を送付していたものの、5日に開催される理事会でこの方針転換について議論される見通しとなっている。

運営批判と宮本会長の立場

インファンティノ会長は、今夏のW杯で米国代表FWのバログンに対する退場処分を執行猶予にするよう、ドナルド・トランプ米大統領の介入があったとされる事態で激しい批判の的となっていた。この一連の出来事は、スポーツの公正さと信頼を揺るがす重大な騒動として捉えられ、国際社会から厳しい視線が向けられている。さらにインファンティノ会長はW杯を含めた大会運営などを担う子会社の設立計画を表明したものの、猛反発を受けてこの計画を撤回せざるを得なくなった経緯がある。

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AFC支持とJFA内の対立構造

こうした騒動が続くなか、アジアサッカー連盟（AFC）は10月の総会においてインファンティノ会長の支持を表明した。これに同調する方針を示していたJFAの宮本恒靖会長（49）に対しては、協会内から強い反発が巻き起こった。具体的には、岡田武史氏（70）が副会長を辞任する事態に発展し、JFA内には岡田氏に近い理事も多いという指摘がある。AFCの方針に反してインファンティノ支持を撤回する場合、FIFA理事就任を目指す宮本会長にマイナスに働く可能性も示唆されている。

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国際的な支持取り下げの潮流

JFA幹部は内部で、誰もが腹の底ではインファンティノ会長が正しい対応をしているとは思っていないものの、大人の事情によって支持を維持せざるを得ない状況だったと吐露している。既にイングランドやフランスなどの主要なサッカー協会が支持を取り下げており、JFAの対応が国際的な潮流に追従する形で決着を迎える見込みだ。この決定により、JFAが高潔性と独立性をどのように保ち、評価されるかが問われる局面に入っている。