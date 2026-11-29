ロックバンドRIZEやThe BONEZのボーカルJESSEことマック・ファーデン・ジェシー・ソラト容疑者が不起訴となり釈放された。父ギタリストCharのSNSなど家族のアカウントに家族との写真と「ついに彼が帰ってきました」との投稿が掲載され、支持への感謝が伝えられた。

7日までに麻薬取締法違反（使用）の疑いで逮捕された、ロックバンドRIZE、The BONEZのボーカル JESSE ことマック・ファーデン・ジェシー・ソラト容疑者（46）について28日、一部親族の SNS アカウントに、家族ら5人ほどで抱き合っている写真が掲載された。

同アカウントの28日更新投稿は「Finally,He's back!!!! 」（ついに彼が帰ってきました）と英語で書き出され、「私たち家族と一緒に待ってくださった皆様 本当にありがとうございます」と日本語で感謝がつづられた。 そして同様の意味の英文も添えられた。 そして、JESSEとみられる男性に女性3人と白髪の男性1人が抱擁しているような写真がアップ。

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写真の白髪の男性は後ろ姿のため顔は見えないが、画像上にはJESSEの父ギタリストのChar（竹中尚人）が本名で開設しているインスタグラムアカウントがタグ付けされており、そのアカウントのストーリーズでも同じ写真がアップされた。 このSNSにはこれまでJESSEに関する文書が複数回アップされてきた。25日には「この度JESSEはコカイン使用の容疑で逮捕されておりましたが、本日不起訴が確定致しました。 彼を信じ支援してくださった皆様に心より感謝申し上げます。 これからも御支援を宜しくお願い致します」と書かれた文書が掲載された。