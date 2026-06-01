JCミスコンのみゆあさんと望さんの衝撃の生活とセレブママの世界に潜入する番組

番組には、日本一かわいい女子中学生を決める『JCミスコン』にてグランプリを獲得した中学1年生のみゆあさんと母・望さんが登場。みゆあさんは、配信審査の期間中、望さんの壮絶なサポートを受けながら、朝5時半からの配信に合わせて朝4時に起床し、夜も家事やサポートで就寝は深夜12時過ぎという1日4時間睡眠の過酷な生活を送っていた。さらに、グランプリ発表のドラムロールが鳴った瞬間、望さんは緊張のあまり過呼吸で倒れてしまったという衝撃の裏話を披露し、スタジオを驚かせました。みゆあさんは恋愛話に、「告白は4回くらいされた」「好きな人と付き合ったら、という妄想を1人でして、ずっとニヤニヤしている」というかわいらしいエピソードを語りました。みゆあさんの兄・愛斗さんも男子中学生ミスターコンファイナリストだということが発覚。スタジオに登場した愛斗さんは、幼稚園でバレンタインのチョコレート20個、入学初日に告白されたという爆モテ伝説を披露。一方で、自分の経歴を説明する場面では緊張でガチガチになってしまい、すかさず香取から「おい、ど緊張じゃねえかよ！」と鋭いツッコミが飛び出し、スタジオの笑いを誘いました。高橋成美がフィギュアスケート界の知られざる裏事情を大告白。さらに、SNSでバズりまくるゲストたちが続々登場。ディズニーランドのCMに出演していた元子役の美人ママを持つ幼稚園児・かいくんは、“ビジュアル最強親子”としてスタジオを驚かせます。さらに、5時間待ちの大行列を作るスイーツ「ドバイチョコもち」のカフェ店員として働くカズキさんは、SMAPの大ファンである母の影響でダンスを始めたことを明かし、スタジオで稲垣・香取が“母の取り合い”を繰り広げ爆笑を誘うなど、インフルエンサーの驚きの素顔が次々と明らかになった『ななにー 地下ABEMA』#120は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。次週6月7日（日）夜8時から放送する『ななにー 地下ABEMA』#121は、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル！」と題し、安田衣里さん、塩満恵子さん、菊池瑠々さんが登場。東京タワーが丸見えの150平米のテラスや、1億円を超える豪華アクセサリー、5,000万円を超えるへそくりなど、規格外のセレブ生活が明らかになります。さらに、「出会った時は大江戸温泉にほぼ住んでいた」という家なし状態から逆玉の輿に乗ったセレブパパも登場。度肝を抜くセレブママの世界に潜入した次回の放送をぜひ、お見逃しなく。

番組には、日本一かわいい女子中学生を決める『 JCミスコン 』にてグランプリを獲得した中学1年生の みゆあさん と母・ 望さん が登場。 みゆあさん は、配信審査の期間中、 望さん の壮絶なサポートを受けながら、朝5時半からの配信に合わせて朝4時に起床し、夜も家事やサポートで就寝は深夜12時過ぎという1日4時間睡眠の過酷な生活を送っていた。

さらに、グランプリ発表のドラムロールが鳴った瞬間、望さんは緊張のあまり過呼吸で倒れてしまったという衝撃の裏話を披露し、スタジオを驚かせました。 みゆあさんは恋愛話に、「告白は4回くらいされた」「好きな人と付き合ったら、という妄想を1人でして、ずっとニヤニヤしている」というかわいらしいエピソードを語りました。 みゆあさんの兄・愛斗さんも男子中学生ミスターコンファイナリストだということが発覚。 スタジオに登場した愛斗さんは、幼稚園でバレンタインのチョコレート20個、入学初日に告白されたという爆モテ伝説を披露。

一方で、自分の経歴を説明する場面では緊張でガチガチになってしまい、すかさず香取から「おい、ど緊張じゃねえかよ！ 」と鋭いツッコミが飛び出し、スタジオの笑いを誘いました。 高橋成美がフィギュアスケート界の知られざる裏事情を大告白。 過去に地域の方のご好意で、貸切の遊園地で遊んだことがある、デパートのフロアを貸し切って、2万円分好きなものを買っていいと言われたというVIP待遇を受けたエピソードを明かした。

さらに、アイスリンクを貸し切る料金が、1時間半のワンレッスンで6万円くらい。 そこにプラスしてコーチ代金も払う。 スケート以外にバレエなどのレッスンにも通うので、考えたくもないほどのお金を費やしてもらったと衝撃のお金事情を明かし、スタジオでは、稲垣も「結構かかるね…」と驚いた様子をみせました。 ほかにも、SNSでバズりまくるゲストたちが続々登場。

ディズニーランドのCMに出演していた元子役の美人ママを持つ幼稚園児・かいくんは、“ビジュアル最強親子”としてスタジオを驚かせます。 さらに、5時間待ちの大行列を作るスイーツ「ドバイチョコもち」のカフェ店員として働くカズキさんは、SMAPの大ファンである母の影響でダンスを始めたことを明かし、スタジオで稲垣・香取が“母の取り合い”を繰り広げ爆笑を誘うなど、インフルエンサーの驚きの素顔が次々と明らかになった『ななにー 地下ABEMA』#120は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

次週6月7日（日）夜8時から放送する『ななにー 地下ABEMA』#121は、「華麗なるセレブママの世界！ ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル！ 」と題し、安田衣里さん、塩満恵子さん、菊池瑠々さんが登場。 東京タワーが丸見えの150平米のテラスや、1億円を超える豪華アクセサリー、5,000万円を超えるへそくりなど、規格外のセレブ生活が明らかになります。

さらに、「出会った時は大江戸温泉にほぼ住んでいた」という家なし状態から逆玉の輿に乗ったセレブパパも登場。 度肝を抜くセレブママの世界に潜入した次回の放送をぜひ、お見逃しなく





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