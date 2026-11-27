文部科学省はJAXAの宇宙飛行士候補者募集を令和9年に実施すると発表した。NASAのアルテミス計画に伴う月面探査拡大を見据え、人材確保と世代交代を急ぐ。

文部科学省 は27日、宇宙航空研究開発機構（ JAXA ）が令和9年に新たな 宇宙飛行士 候補者を募集すると発表した。6年ぶりとなる今回の募集には、有人宇宙活動の舞台が月面へと拡大する中で、将来の担い手不足を防ぐ明確な狙いがある。現役の 宇宙飛行士 保有数は、米航空宇宙局（ NASA ）が32人であるのに対し、 JAXA は6人で2割に満たない状況だ。

宇宙飛行を経験したJAXAの現役飛行士4人は年齢が49～57歳であり、人材の確保と円滑な世代交代が喫緊の課題となっている。このままでは月面探査の本格化に合わせて十分な人員を確保できない懸念から、早期の採用活動が必要と判断された。NASAのアルテミス計画では、10年に米国人飛行士の月面着陸を目指す予定だ。

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日本人もその直後、少なくとも10年以降に月面に降り立つ見通しだ。日本は月面探査車の提供を見返りとして、米国と2回の着陸機会を得ることで合意している。NASAは14年以降も継続的な有人活動を展開し、月面基地の整備も計画している。これにより、日本人が月面で活躍する機会は確実に増加すると期待されている。

月面探査における日本人の役割と技術継承

月面での活動では、探査車で複数の地点を巡り、岩石や土壌の採取を行う。また、設置した観測機器の保守やメンテナンスも想定されており、飛行士の専門的な判断を生かした探査活動が求められている。こうした複雑なタスクを遂行するためには、経験豊富な現役飛行士がいる間に新たな人材を迎え入れ、技術や知識を確実に継承する必要がある。JAXAは、将来にわたって月面探査を担える飛行士を育成することを目指している。

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国際宇宙ステーションでの訓練体制と選考プロセス

JAXAによると、国際宇宙ステーション（ISS）での活動を念頭に置いた従来の養成プログラムでは、飛行士候補者として採用後に約1年半の基礎訓練を受ける必要がある。飛行士として認定後も訓練を続け、任務が決まってからも、米国の宇宙船に搭乗する場合はさらに約1年半の準備が必要になる。この長い訓練期間を考慮すると、月面での活動が本格化してから募集を始めては間に合わないという現実がある。

5年2月に選ばれた諏訪理さんの場合、初飛行は9年3月以降で、採用から4年後となる。このスケジュールからも、現在の段階で候補者を選考しておくことの重要性が裏付けられている。現役飛行士の引退によって担い手が減ることに備え、余裕を持った採用計画を立てることが不可欠である。今回の募集は、単なる人員補充ではなく、日本の宇宙開発の将来を支える基盤作りとしての側面が強い。

今後の選考スケジュールと期待される人材像

令和9年に行われる募集では、どのような選考基準が設けられるかが注目される。月面での活動が本格化することを想定すれば、従来のISS滞在での科学実験に加え、月面移動や機材操作などの実務的なスキルも評価対象になる可能性がある。また、多様なバックグラウンドを持つ人材を採用することで、チームとしての柔軟性を高める狙いも考えられる。JAXAは、この募集を通じて優秀な候補者を見つけ、長期的な宇宙開発戦略を確実に推進したい考えだ。

伊藤壽一郎記者の取材によると、この動きは日本の宇宙政策における重要な転換点を示している。単なる技術の向上だけでなく、人材という最大の資源をどう確保するかが、国際的な宇宙競争における日本のプレゼンスを決定づける鍵となる。6年ぶりの募集は、次の時代を生きる宇宙飛行士たちの第一歩であり、日本の宇宙開発の新しい章を開く重要な取り組みである。