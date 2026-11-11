JAWS FESTA 2026秋田で開催、登録者数500人突破と自治体役員の基調講演

AWSユーザーグループJAWS-UGの年次イベントJAWS FESTA 2026が秋田で開幕。登録者が500人を超え、秋田副知事の基調講演が注目を集め、会場利用の変革が報告された。

AWSユーザーグループJAWS-UGの年次イベント JAWS FESTA 2026が、2023年11月7日、秋田市で開催され、登録者数が500人を突破した。秋田 副知事 の神部秀幸氏が 基調講演 し、同市の人口減少と高齢化の深刻な課題を指摘した。

イベント開催と会場の変革

JAWS FESTAは、過去に大学や公民館を借りていたが、今回の大会では千秋公園内にあるあきた芸術劇場ミルハスの中ホール（800席）を使用した。これはJAWS-UGにとって大きなブレイクスルーとなり、会場のキャパシティオーバーの課題を解決した。

Also read クラウド型IT資産管理ツール『ISM CloudOne』が「ITreview Grid Award 2026 Fall」で複数の部門にて「Leader」及び「High Performer」を受賞

ミルハスは2022年に開設されたばかりの新施設で、800人規模のホールを利用することで、参加者のニーズに応じた広々とした環境を提供した。基調講演会場としては、開催当日の9時50分に開演し、60歳以上の高齢者を含む150人以上の新規参加者を迎えた。

基調講演と政治的アピール

秋田副知事の神部秀幸氏は、開会の挨拶の後に「人口下落率は6年連続で8.1％、高齢化率は40％を超えている」と述べ、同市の諸課題を率直に語った。彼は、政治的なアピールよりも、具体的な課題解決への取り組みを提示し、聴衆の関心を集めた。イベントの進行中、参加者はこのメッセージに共感し、会場内では議論が活発に交わられた。

Advertisement

一方、開催の主催者であるJAWS-UGは、今回の会場選定やスポンサー数の増加により、イベント規模を大幅に拡大したことを報告した。初めてJAWS-UGに参加した人は150人以上に上り、コミュニティが広がりつつあることを示した。

取材と登壇者の準備

記事執筆者であるASCIIのオオタニ氏は、取材と登壇者のマネージメントを通じて、イベント全体の流れを把握した。彼は、会場設営からステージ裏での挨拶、スライド調整まで一晩中作業を続け、登壇者のスピーチに対する準備不足を補った。彼の報告によれば、サポートチームは緊迫感の中でも効果的に機能し、イベントがスムーズに進行したと述べている。

オオタニ氏は、会場内での朝食や地元のレストランでの食事体験も記録し、秋田の文化や料理を紹介した。全体として、JAWS FESTA 2026は、AWSコミュニティと地域自治体の協働で成功裏に開催され、今後の拡大と課題解決に向けた新たな一歩となった。