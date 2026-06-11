JASRAC: AI-generated music with human input, human-generated music, and AI-generated music with human input

JASRAC, the Japanese Performing Rights Society, has released guidelines for managing AI-generated music. The guidelines state that AI-generated music with human input, human-generated music, and AI-generated music with human input should be managed differently. For example, if the lyrics are AI-generated and the music is created by a human, the management rate for the song is 100%, while for lyrics only, it is 0%. J-WID, a music database, displays the human-generated part of the work as 'JASRAC' and the AI-generated part as 'AI'. This is similar to public domain works. If AI generates a work without permission and claims authorship, it can lead to legal responsibility for the contractor. The copyright law allows AI-generated works to be developed for learning purposes without permission, but JASRAC argues that the rights holder's choice should be ensured.

歌詞・楽曲両方をAIが作った曲は管理しないが、歌詞か楽曲をAI生成し、もう片方を人間が創作した曲は、人が作った部分のみ管理する――日本音楽著作権協会（ JASRAC ）が、生成AI作品についてこんなガイドラインを示している。

一方で、歌詞か楽曲の一方をAI生成し、もう一方を人が創作した場合は、人間が創作した部分のみが管理の対象になる。 例えば、作詞がAI生成で作曲が人の場合、曲のみの利用時は管理率100％、詞のみの利用時は0％。 J-WID（作品データベース）では、人間が創作した部分の所属団体は「JASRAC」、AI制作部分は「AI」と表示される。 これは、著作権が切れたパブリックドメイン作品との組み合わせと同様だ。

AIが自律的に生成した「著作物ではない」作品を、著作者を詐称して届け出た場合は保証義務違反となり、委託者に法的責任が生じるとしている。 著作権法第30条の4では、生成AIの開発目的の機械学習なら原則、権利者の許諾なく行えるとされている。 JASRACは「権利者の選択の機会の確保」が必要だと主張。 学習素材としての利用でも、クリエイターが可否を判断できる機会を求めている。

生成AIに関する基本的な考え方も説明。 人間の創造性の尊重、AI開発事業者によるフリーライドへの懸念、AI利用に国境がないことを踏まえた国際的な調和の確保、クリエイターの声を聴くことの必要性を掲げている





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