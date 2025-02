JAPAN MOBILITY SHOW NAGOYA 2025、11月に名古屋で初開催！

2025年11月22日~24日、名古屋市のポートメッセなごやで開催されるJAPAN MOBILITY SHOW NAGOYA 2025は、従来の名古屋モーターショーを引き継ぎ、国内外メーカーの最新車両や多様なモビリティを展示する、未来のモビリティ社会にワクワクできる体感型ショーを目指します。

2025年2月13日 10時30分、JAPAN MOBILITY SHOW NAGOYA実行委員会(構成:中部経済新聞社、TOKAI RADIO、愛知県、名古屋市、日本自動車販売協会連合会愛知県支部)は、「 JAPAN MOBILITY SHOW NAGOYA 2025 」を11月22日(土)から24日(月・祝)の3日間、名古屋市港区金城ふ頭のポートメッセなごやで開催すると発表しました。同ショーは、これまで中部地区の自動車ファンを魅了してきた「 名古屋モーターショー 」の後継展示会です。今回は、東京で開催されるJAPAN MOBILITY SHOW 2025に出品された国内外メーカーのコンセプトカーや最新市販車の展示をはじめ、モータースポーツ、カスタム、キャンピングカーの展示から各種体験試乗会など、モーターショー時代の魅力ある企画を残しつつ、クルマだけでなく、多種多様なモビリティも一堂に紹介し、ご来場いただいた皆さまが 未来のモビリティ 社会にワクワクできる体感型ショーを目指して開催いたします。\今回から東京で開催される「JAPAN MOBILITY

SHOW」の名称に統一いたします。東京開催終了後、名古屋に会場を移し開催する、国内で最初の地方モビリティショーとなります。今回より愛知県、名古屋市、日本自動車販売協会連合会愛知県支部と実行委員会体制を組み、官・民・業界が連携して、未来のモビリティ産業の発展に貢献してまいります





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

JAPAN MOBILITY SHOW NAGOYA 2025 モビリティショー 自動車ショー 名古屋モーターショー 未来のモビリティ

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

SAKURA WINE FESTIVAL 2025 in NagoyaJoin the Sakura Wine Festival 2025 in Nagoya, Japan for a weekend of rosé wine tastings and spring blossoms!

続きを読む »

筑波でEV最速記録狙うヒョンデ、687馬力『アイオニック5N』で「Attack筑波」参戦Hyundai Mobility Japan(以下ヒョンデ)は、2月15日に筑波サーキットで開催される「シバタイヤ presents Attack Tsukuba 2025」に、『アイオニック5 N TA Spec』で初参戦する。

続きを読む »

スズキ、初のバッテリEV「e VITARA」をインドで公開スズキは1月17日、2025年夏ごろからインド、欧州、日本など世界各国で順次販売を開始するスズキ初のBEV(バッテリ電気自動車)「e VITARA」をインド・ニューデリーで開催されている「Bharat Mobility Global Expo 2025」において一般公開した。

続きを読む »

スズキ、EVスクーター『e-アクセス』初公開、世界戦略車第一弾スズキは17日にインドで開幕した「Bharat Mobility Global Expo 2025」で、スズキの二輪車におけるバッテリーEV(BEV)の世界戦略車第一弾『e-ACCESS(e-アクセス)』を世界初公開した。

続きを読む »

トヨタ、『アーバンクルーザー・タイザー』でインド小型SUV市場を攻めるトヨタ自動車のインド部門のトヨタ・キルロスカ・モーターは、インドで開幕したBharat Mobility Global Expo 2025に、新型コンパクトSUV『アーバンクルーザー・タイザー』を出展した。

続きを読む »

AvePoint Japan、国内最大級のAI・DX活用推進イベント「実践ソリューションフェア 2025(主催 株式会社 大塚商会)」に出展AvePoint Japan、国内最大級のAI・DX活用推進イベント「実践ソリューションフェア 2025(主催 株式会社 大塚商会)」に出展 AvePoint Japan株式会社のプレスリリース

続きを読む »