Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

JAMSTEC predicts increased frequency of tropical cyclones in summer

Weather News

JAMSTEC predicts increased frequency of tropical cyclones in summer
Tropical CyclonesCyclone SeasonEarth Simulator
📆6/11/2026 1:42 AM
📰topitmedia
20 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 51%

The JAMSTEC Information Earth Science Research Department's Application Lab has used a combination of their Earth Simulator and their in-house 'SINTEX-F' predictive system to predict the frequency of tropical cyclones in the summer. The results showed that the frequency of tropical cyclones in the North-West Pacific, near Japan, was higher than usual, indicating a more active cyclone season. The same trend was observed using the Application Lab's 'CFES' model, which is a coupled atmosphere-ocean GCM for the Earth Simulator. The prediction suggests that the cyclone season will be more active in the summer, with a higher likelihood of more cyclones forming. The prediction was made based on data up to May 5th, and shows a prediction of the frequency of tropical cyclones (including cyclones) in the summer months of June, July, and August.

JAMSTECの情報地球科学研究部門アプリケーションラボは、地球シミュレータと内製の" SINTEX-F "予測システムを使い、夏の熱帯低気圧の存在頻度を予測した。 すると、日本の南にあたる北西太平洋では、熱帯低気圧の活動が、平年よりも活発化するという結果が出たという。

また、アプリケーションラボで開発している別の大気海洋結合モデル"CFES"を使った季節予測システムでも同様の結果が出た。 熱帯低気圧には台風も含まれ、今年は5月末時点ですでに台風発生数が5と平年の約2倍（平年は2.5）。 今回の予測は、夏にかけてさらに台風の活動が活発になる可能性を示唆している。 5月初旬時点で予測した夏（6～8月）の熱帯低気圧（台風を含む）の存在頻度の予測。 上がSINTEX-Fモデルの結果で、下が同様の図をCFESモデルで書いた図。

暖色は平年より存在頻度が増えることを示す（出典：JAMSTECの研究者コラム） 台風活動が記録的に活発だった2018年には、亜熱帯中部太平洋が平年より暖かかったこと、そして"正のインド洋ダイポールモード現象"が重要な役割を果たしたという研究がある。 地球シミュレータは、4月時点で強いエルニーニョ現象の発生と共に

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

topitmedia /  🏆 93. in JP

Tropical Cyclones Cyclone Season Earth Simulator SINTEX-F CFES Climate Models Predictive Systems Climate Change Global Warming Indian Ocean Dipole Mode

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ヴァレクストラ サマーキャンペーン “Summer Essentials” 発表のお知らせヴァレクストラ サマーキャンペーン “Summer Essentials” 発表のお知らせヴァレクストラ・ジャパン株式会社のプレスリリース（2026年6月9日 11時03分）ヴァレクストラ サマーキャンペーン “Summer Essentials” 発表のお知らせ
Read more »

【個別指導塾『森塾』×長浜広奈】現役高校生タレント“おひなさま”出演の「TGC teen 2026 Summer supported by PROF」チケットが当たる、タイアップキャンペーンを開始！【個別指導塾『森塾』×長浜広奈】現役高校生タレント“おひなさま”出演の「TGC teen 2026 Summer supported by PROF」チケットが当たる、タイアップキャンペーンを開始！株式会社スプリックスのプレスリリース（2026年6月9日 13時00分）【個別指導塾『森塾』×長浜広奈】現役高校生タレント“おひなさま”出演の「TGC teen 2026 Summer supported by PROF」チケットが当たる、タイアップキャンペーンを開始！
Read more »

【クロスホテル京都】京の地域食材×サステナブル・シーフードの夏メニュー「KIHARU de Summer 2026」6月20日（土）より提供【クロスホテル京都】京の地域食材×サステナブル・シーフードの夏メニュー「KIHARU de Summer 2026」6月20日（土）より提供オリックス・ホテルマネジメント株式会社のプレスリリース（2026年6月9日 14時00分）【クロスホテル京都】京の地域食材×サステナブル・シーフードの夏メニュー「KIHARU de Summer 2026」6月20日（土）より提供
Read more »

映画ばりのアクションが魅力の「Blood Message」はNetEase初のAAA級シングルプレイヤー専用アクションADV。プレイアブルデモを体験映画ばりのアクションが魅力の「Blood Message」はNetEase初のAAA級シングルプレイヤー専用アクションADV。プレイアブルデモを体験Summer Game Festで，NetEase Games傘下の24 Entertainmentが開発を進めるアクションADV「Blood Message」のプレイアブルデモが特別公開された。本…
Read more »

『メイプルストーリー』、6/21（日）19時より「SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN'」を配信！『メイプルストーリー』、6/21（日）19時より「SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN'」を配信！株式会社ネクソンのプレスリリース（2026年6月10日 18時00分）『メイプルストーリー』、6/21（日）19時より「SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN'」を配信！
Read more »

ゲーム業界の最新動向：難易度設計からIP戦略までゲーム業界の最新動向：難易度設計からIP戦略まで『鬼武者』開発者が語る難易度哲学、『スト6』ティファコラボの実現秘話、『バイオハザード RE:ベロニカ』の仕様、『ソニック』初のインディーライセンス、Unreal Engine最新版の影響。Summer Game Fest 2026とGTMF2019で明らかになったゲーム開発の未来。
Read more »



Render Time: 2026-06-11 04:42:40