JAMSTEC predicts increased frequency of tropical cyclones in summer

The JAMSTEC Information Earth Science Research Department's Application Lab has used a combination of their Earth Simulator and their in-house 'SINTEX-F' predictive system to predict the frequency of tropical cyclones in the summer. The results showed that the frequency of tropical cyclones in the North-West Pacific, near Japan, was higher than usual, indicating a more active cyclone season. The same trend was observed using the Application Lab's 'CFES' model, which is a coupled atmosphere-ocean GCM for the Earth Simulator. The prediction suggests that the cyclone season will be more active in the summer, with a higher likelihood of more cyclones forming. The prediction was made based on data up to May 5th, and shows a prediction of the frequency of tropical cyclones (including cyclones) in the summer months of June, July, and August.

JAMSTECの情報地球科学研究部門アプリケーションラボは、地球シミュレータと内製の" SINTEX-F "予測システムを使い、夏の熱帯低気圧の存在頻度を予測した。 すると、日本の南にあたる北西太平洋では、熱帯低気圧の活動が、平年よりも活発化するという結果が出たという。

また、アプリケーションラボで開発している別の大気海洋結合モデル"CFES"を使った季節予測システムでも同様の結果が出た。 熱帯低気圧には台風も含まれ、今年は5月末時点ですでに台風発生数が5と平年の約2倍（平年は2.5）。 今回の予測は、夏にかけてさらに台風の活動が活発になる可能性を示唆している。 5月初旬時点で予測した夏（6～8月）の熱帯低気圧（台風を含む）の存在頻度の予測。 上がSINTEX-Fモデルの結果で、下が同様の図をCFESモデルで書いた図。

暖色は平年より存在頻度が増えることを示す（出典：JAMSTECの研究者コラム） 台風活動が記録的に活発だった2018年には、亜熱帯中部太平洋が平年より暖かかったこと、そして"正のインド洋ダイポールモード現象"が重要な役割を果たしたという研究がある。 地球シミュレータは、4月時点で強いエルニーニョ現象の発生と共に





topitmedia / 🏆 93. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tropical Cyclones Cyclone Season Earth Simulator SINTEX-F CFES Climate Models Predictive Systems Climate Change Global Warming Indian Ocean Dipole Mode

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ヴァレクストラ サマーキャンペーン “Summer Essentials” 発表のお知らせヴァレクストラ・ジャパン株式会社のプレスリリース（2026年6月9日 11時03分）ヴァレクストラ サマーキャンペーン “Summer Essentials” 発表のお知らせ

Read more »

【個別指導塾『森塾』×長浜広奈】現役高校生タレント“おひなさま”出演の「TGC teen 2026 Summer supported by PROF」チケットが当たる、タイアップキャンペーンを開始！株式会社スプリックスのプレスリリース（2026年6月9日 13時00分）【個別指導塾『森塾』×長浜広奈】現役高校生タレント“おひなさま”出演の「TGC teen 2026 Summer supported by PROF」チケットが当たる、タイアップキャンペーンを開始！

Read more »

【クロスホテル京都】京の地域食材×サステナブル・シーフードの夏メニュー「KIHARU de Summer 2026」6月20日（土）より提供オリックス・ホテルマネジメント株式会社のプレスリリース（2026年6月9日 14時00分）【クロスホテル京都】京の地域食材×サステナブル・シーフードの夏メニュー「KIHARU de Summer 2026」6月20日（土）より提供

Read more »

映画ばりのアクションが魅力の「Blood Message」はNetEase初のAAA級シングルプレイヤー専用アクションADV。プレイアブルデモを体験Summer Game Festで，NetEase Games傘下の24 Entertainmentが開発を進めるアクションADV「Blood Message」のプレイアブルデモが特別公開された。本…

Read more »

『メイプルストーリー』、6/21（日）19時より「SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN'」を配信！株式会社ネクソンのプレスリリース（2026年6月10日 18時00分）『メイプルストーリー』、6/21（日）19時より「SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN'」を配信！

Read more »

ゲーム業界の最新動向：難易度設計からIP戦略まで『鬼武者』開発者が語る難易度哲学、『スト6』ティファコラボの実現秘話、『バイオハザード RE:ベロニカ』の仕様、『ソニック』初のインディーライセンス、Unreal Engine最新版の影響。Summer Game Fest 2026とGTMF2019で明らかになったゲーム開発の未来。

Read more »