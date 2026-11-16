JALは10月8日、羽田空港第1ターミナル北ウイングの国内線ラウンジを大幅にリニューアルした。ワークスペースやリラクシングエリアを拡大し、2027年度の新機材就航を見据えたサービス向上を図っている。

日本航空（ JAL ）は10月8日、東京の 羽田空港 第1ターミナル 北ウイング に所在する 国内線ラウンジ の大幅なリニューアルオープンを実施した。この改装により、同施設は単に飛行機を待つ待合室から、旅客が自分の時間を楽しむための専用空間へと進化を遂げた。特に目玉となるのは、従来の「ダイヤモンド・プレミアラウンジ」の名称を「 ファーストクラスラウンジ 」に変更し、国際線ラウンジのブランドイメージと統一させた点にある。

エリア別の機能分化と空間設計

リニューアル後のラウンジは、食事を楽しめるダイニングエリア、ゆったりとくつろげるリラクシングエリア、そして仕事に集中できるワーキングエリアの3つの多彩なスペースで構成されている。これらの設置により、多様な旅のスタイルや利用者のニーズに細かく対応する空間へと生まれ変わった。

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特に注目すべきは、利用者の目的に合わせて選択できるワーキングエリアの充実だ。入口付近のオープンスペースにはクイックエリアが設けられ、短時間の作業に適した円卓が配置されている。テーブル中央にはモビールが吊るされており、向かい合う利用者の視線を遮るための工夫が凝らされている。

また、出発間際までWeb会議を実施したいというビジネスニーズに応えるため、新たに4ブースの完全個室ワークスペースが導入された。これらのブースにはワイヤレス充電機能が備わっており、スピーディーな出国をサポートする設備となっている。半個室のスペースも10ブース用意されており、混雑時以外は自由に利用可能だ。

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混雑緩和と上級会員向けサービス強化

JALが今回の改装で最も力を入れたのは、スペースの大幅な拡大による混雑緩和策である。今後の上級会員やファーストクラス利用者の増加を見据え、ラウンジの総面積を従来比で約1.4倍に拡大した。これにより、ピーク時においても快適な滞在環境を提供する体制が整えられた。

リラクシングエリアでは、日本の伝統的な技法である組子や格子を取り入れた設計が施されている。このデザインにより、開放感しつつもプライベート感のある落ち着いた空間が創出されており、旅行者が旅の疲れをゆっくりと癒やす時間を確保できるようになっている。

さらに、リラクシングエリアにはマッサージチェアが4台設置されている。これらのチェアは、長時間の搭乗待ちや移動後の疲労回復を目的としており、旅客が心身ともにリラックスできる環境を提供する役割を果たしている。

新機材受領と今後の運航計画

今回のラウンジ改装は、JALの将来の機材導入計画とも密接に関連している。同社は、ファーストクラスを備えた新機材であるボーイング737-8型機を、2026年度中に受領する計画である。この新型機材の運航開始は2027年度から順次行われる予定となっている。

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新機材の導入とラウンジのグレードアップは、JALがファーストクラス市場での競争力を高めるための一体的な戦略の一部である。名称を「ファーストクラスラウンジ」に改めたことで、国内線におけるファーストクラスの存在感を強め、高付加価値サービスの提供を前面に押し出している。

これらの一連の取り組みは、単なる设施的なリニューアルにとどまらず、JALが提供する航空体験の質そのものを向上させるための重要なステップとなっている。旅客は、新しいラウンジ空間を利用して、搭乗前の時間をより有意義で快適なものにできるだろう。