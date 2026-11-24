トリファとJALエービーシーは11月2日、海外eSIM「JAL ABC eSIM」の提供を開始した。世界200以上の国と地域に対応し、利用料金100円につきJALのマイルが5マイルたまる。料金は1日間1GBで690円からとなり、Web上で購入してすぐに利用できる。

トリファとJALエービーシーは11月2日、海外eSIM「JAL ABC eSIM」の提供を開始した。 JAL ABC eSIMは、JALエービーシーが運営するeSIM紹介ページから専用の購入ページへアクセスし、Web上で海外eSIMを購入できるサービスだ。

購入時にJALマイレージバンク（JMB）のユーザー番号を登録すると、利用料金100円につきJALのマイルが5マイルたまる。 両社が提携した背景には、海外渡航者の通信手段の多様化がある。 JALエービーシーはJALグループの一員として、成田国際空港の開港と同時に営業を開始し、空港宅配や海外用Wi-Fiルーターのレンタルなどを手掛けてきた。 同社は利便性を高めるため、出発前に通信の準備が完結する新たな選択肢として海外eSIMの提供を決めた。

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ここにトリファの技術と運用ノウハウを組み合わせた。 JAL ABC eSIMの対応エリアは世界200以上の国と地域だ。 プランは利用日数1～60日、データ容量1GB～50GBおよび無制限を用意しており、国や地域と日数によって選べる組み合わせが異なる。 料金も国や地域、日数、データ容量に応じて変わり、アメリカ合衆国やシンガポール、韓国では1日間1GBを690円から提供する。

支払い方法はクレジットカード、Apple Pay、Google Payに対応する。 利用手順は4段階に分かれる。 まずJALエービーシーのeSIM紹介ページから購入ページへ進み、渡航先の国や地域と利用日数、データ容量のプランを選ぶ。 次に確認とお支払い画面でJMBユーザー番号とローマ字氏名を登録して購入する。

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最後に購入完了メールに記載のQRコードまたはワンタップでeSIMをインストールし、現地到着後に回線を切り替えると通信できる。 対象端末はeSIM対応のスマートフォンだ。 トリファは2021年7月に海外eSIMアプリ「トリファ」の提供を開始し、旅行者の海外通信の選択肢を広げてきた。 今回のJAL ABC eSIMを、自社の海外eSIMをパートナー企業のブランドで提供する取り組みの一つと位置づける。

今後もトリファはJALエービーシーとの取り組みを通じ、旅行関連企業が自社ユーザーへ海外通信をそのまま提供できる体験モデルの確立を目指す。 トリファは2021年7月に海外eSIMアプリ「トリファ」の提供を開始した。 海外渡航者向けにサービスを訴求している。6月30日には事業戦略発表会を開催した。 左からエルフ荒川さん、トリファ代表取締役 嘉名雅俊氏、上白石萌音さん（※画像は6月30日に開催の事業戦略発表会で撮影）