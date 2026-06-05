JALとNTTドコモ、JALモバイル powered by ahamoの提供を6月25日に開始

JALとNTTドコモが共同で提供するモバイル通信サービス「JALモバイル powered by ahamo」の提供を6月25日に開始することを発表した。

日本航空と NTTドコモ は6月5日、 JAL が提供する モバイル通信サービス 「 JAL MOBILE（ JAL モバイル）」でドコモの「ahamo（ アハモ ）」が利用できる、「 JAL モバイル powered by ahamo」の提供を6月25日に開始すると発表した。

アハモの料金・機能をそのままに、JALが独自の特典を上乗せしたプランで、月額料金は2,970円、データ量は30GB。 海外データ通信は91の国・地域で追加料金不要、国内通話は5分以内が無料となる。 利用には「JALモバイルオプション」（申込手数料2,200円）の申し込みが必要。 ドコモがパートナー企業ブランド向けにアハモを提供するのは初めて。

特典として、国内線特典航空券「どこかにマイル」を通常7,000マイルのところ1,500マイルで交換できるクーポンを年1回付与する。 さらに毎月の継続利用で125マイル、JALグループ便の対象運賃利用で国内線1区間50マイル・国際線100マイルが積算されるほか、Life Statusポイント（LSP）も毎月1ポイント積算される。 提供開始の記念キャンペーンとして、新規契約で1,000マイル、他社からのMNP乗り換えで5,000マイルを積算するほか、期間中はJALモバイルオプションの申込手数料（通常2,200円）が無料となる。 終了時期は未定。

JALは2025年4月にインターネットイニシアティブ（IIJ）との協業でJALモバイルの提供を開始。 月額850円からの8つの料金プランを設定し、ボーナスマイルなどの特典も付与している。 契約数は非公表だが、JALマイレージ・ライフスタイル事業本部長の西田真吾執行役員によると「大変好評。 我々もびっくりするくらいの契約をいただいている」という。

一方で、大手通信キャリアの通信環境や、海外でのシームレスな通信を求める声が多数あり、今回のサービス拡充に至った





traicycom / 🏆 26. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JAL NTTドコモ モバイル通信サービス JALモバイル Powered By Ahamo アハモ 特典 国内線特典航空券 Life Statusポイント MNP乗り換え

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「JALモバイル powered by ahamo」を提供開始株式会社NTTドコモのプレスリリース（2026年6月5日 10時30分）「JALモバイル powered by ahamo」を提供開始

Read more »

「JAL＋ahamo」これは強力すぎるタッグ！ 料金は普通のahamoと同じ月2970円で、さらに1年に1回航空券ゲットJALモバイルとahamoが強力タッグ。ahamoの月30GBで2970円という料金は変わらず、1年に1回、1500マイルで国内線往復航空券が貰える魅力的な特典が用意されている。

Read more »

JALモバイルが「ahamo」に 月2970円で30GB、JALマイルもたまる日本航空(JAL)とNTTドコモは、JALが提供するモバイル通信サービス「JAL モバイル」において...

Read more »

JALモバイルで「ahamo」利用可能に ドコモと同額でマイル特典付き 25日から日本航空（JAL）とNTTドコモは6月5日、「JALモバイル」でドコモの料金プラン「ahamo」を利用できる「JALモバイル powered by ahamo」を、2026年6月25日から提供すると共同で発表した。ahamoの月額2970円・30GBプランをそのまま利用しながら、JALモバイル独自のマイル特典が付くのが特徴。ドコモがahamoをパートナー企業ブランド向けに提供するのは、今回が初めてとなる。

Read more »

「JALモバイル powered by ahamo」を提供開始日本航空株式会社のプレスリリース（2026年6月5日 16時50分）「JALモバイル powered by ahamo」を提供開始

Read more »

「JALモバイル powered by ahamo」6月25日提供開始 月2970円・30GBでマイルもたまる日本航空とNTTドコモは6月5日、ドコモの通信サービス「ahamo」を活用した新プラン「JALモバイル powered by ahamo」を6月25日に提供開始すると発表した。ahamoの料金体系のまま、JAL独自のマイル特典などが付く。

Read more »